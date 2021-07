Znowu daliście się nabrać. Tryb ciemny ani nie jest lepszy dla wzroku, ani nie oszczędza energii

Wygląda na to, że wszyscy daliśmy się nabrać. Po raz kolejny okazuje się, że tryb ciemny to marketingowy bajer.

Tryb ciemny jest dziś zjawiskiem zupełnie powszechnym. Smartfony z ekranami OLED potrafią systemowo zmieniać kolorystykę interfejsu, zaś niemal wszystkie kluczowe aplikacje robią to razem z nim, by „oszczędzać energię smartfona i wzrok użytkownika”.

Jednak nie tylko badacze z Uniwersytetu Purdue doszli do wniosku, że tryb ciemny nie oszczędza energii. Bardzo ciekawy eksperyment przeprowadził youtuber Phone Buff w 2019 r., wykorzystując szereg najpopularniejszych smartfonów na rynku. Jego testy wykazały, iż wszystko zależy od konkretnego smartfona – o ile popularne smartfony z Androidem zyskiwały raptem kilka-kilkanaście procent energii w trybie ciemnym, tak iPhone XS Max zyskiwał na 30 proc. Konkluzja testu była zaś taka, że tryb ciemny może oszczędzić nieco energii, ale jest to zależne od konkretnego smartfona, konkretnej aplikacji i poziomu jasności ekranu. W ujęciu ogólnym nie są to jednak korzyści tak wymierne, by warunkować użytkowanie trybu ciemnego w każdej sytuacji.