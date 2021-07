Polscy influencerzy mieli brać pieniądze od rządu za reklamowanie szczepień. Są kwoty i nazwiska

Do sieci wyciekła lista takich osób, które miały wziąć od rządu pieniądze za promowanie szczepień. Już sam fakt pobierania pieniędzy za walkę w imię słusznej, a wręcz obowiązkowej sprawy, jest nieco problematyczny, ale moralność pozostawmy do oceny każdemu indywidualnie. Każdy influencer z pewnością zadał sobie przed podjęciem współpracy to pytanie: czy to ok, że ciągnę kasę podatników za to, że namawiam ich, by uratowali swoje życie? Czy nie należy tego robić ot tak, samemu z siebie?