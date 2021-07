Rząd: nie będzie ograniczeń dla niezaszczepionych. Wszyscy inni: będą, będą

Rząd nie zdecyduje się na wprowadzenie zakazów dla niezaszczepionych na COVID-19. To oznacza, że wszyscy będą mieli swobodny dostęp do restauracji, kin czy muzeów. O ile te pozostaną oczywiście otwarte, kiedy dotrze już do nas zapowiada czwarta fala. W razie czego wiemy, komu podziękować za jesienny lockdown.