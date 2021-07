Idziesz do kościoła, a tam punkt szczepień. W Polsce ruszają szczepienia w parafiach

Już w ten weekend ruszą plenerowe punkty szczepień. Wszyscy chętni będą mogli przyjąć szczepionkę na koronawirusa w jednej z wybranej parafii.

Jeszcze kilka miesięcy temu Polacy gotowi byli sobie skakać do gardeł, bo kilku celebrytów zaszczepiło się przed kolejką, ale dzisiaj swoją dawkę szczepionki można otrzymać od ręki, bo chętnych jest coraz mniej. Mimo to cały czas pojawiają się nowe punkty szczepień, co może pomóc w podjęciu decyzji o zaszczepieniu się osobom niezdecydowanym — bo najwyraźniej loteria szczepienna to za mało.

Mobilne punkty szczepień na koronawirusa staną przy kościołach

Nowy pomysł Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła na to, by zachęcić Polaków do przyjęcia szczepionki na koronawirusa, to rozstawienie w najbliższą niedzielę 1 sierpnia plenerowych punktów szczepień. Zostaną one zlokalizowane na terenie 10 parafii w pobliżu kościołów.

Wszyscy zainteresowani powyżej 12 roku życia, którzy do tej pory się nie zaszczepili, będą mogli przyjąć szczepionkę na koronawirusa od ręki. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialna jest firma Falck Medycyna, która działa w porozumieniu z wybranymi samorządami i parafiami.

Lista plenerowych punktów szczepień przy parafiach:

Zbuczyn (delegatura Siedlce) – parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika;

Wiśniew (delegatura Siedlce) – parafia Św. Trójcy;

Łopacin 35, gmina Sońsk (delegatura Ciechanów) – parafia Św. Leonarda w Łopacinie;

Klukowo 8 gmina Świercze (delegatura Ciechanów) – parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika;

Staroźreby (delegatura Płock) – parafia pw. Św. Onufrego;

Gozdowo (delegatura Płock) – parafia pw. Wszystkich Świętych;

Łęg Starościński gmina Lelis (delegatura Ostrołęka) – parafia pw. Miłosierdzia Boskiego;

Łyse (delegatura Ostrołęka) – parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach;

Jastrząb (delegatura Radom) – kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu;

Głowaczów (delegatura Radom) – parafia pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.

Szczepionkę w wymienionych wyżej miejscach będzie można przyjąć 1 sierpnia w godzinach od 8:00 do 15:00. Ze względu na charakter akcji dostępny będzie jednodawkowy Johnsonn&Johnsonn, co powinno ucieszyć osoby, które z jakiegoś powodu nie chcą się dwukrotnie zapisywać na inną szczepionkę.

Możliwość zaszczepienia się w parafiach to bardzo miła niespodzianka

Jak dotąd kościół katolicki nie tylko walczył o otwarcie kościołów mimo lockdownu, co aktywnie zniechęcał do szczepień. Episkopat, nie zważając na słowa papieża Franciszka, budował narrację jakoby szczepionki były dziełem samego szatana powstawały z abortowanych płodów.

Cieszy, że teraz, tak dla odmiany, najbardziej wpływowa organizacja religijna w naszym kraju wykorzysta swoją pozycję, by zachęcać wiernych do szczepień. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy na tym etapie to coś jeszcze zmieni, czy też czwarta fala pandemii jest już nie do uniknięcia…

Warto przy tym przypomnieć to nie pierwsza tego typu akcja. Wcześniej chętni mogli zaszczepić się w wybranych miastach w Polsce na Majówkę — teoretycznie „z ulicy”, ale w kolejce stało się wtedy cały dzień. Ciekawe, czy po kilku miesiącach w przypadku parafii zainteresowanie będzie podobne.