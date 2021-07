Internet stacjonarny + telewizja w Play już za 45 zł, nawet bez numeru

W cenie 30 zł miesięcznie otrzymujemy dostęp do stacjonarnego Internetu z prędkością 150 Mbit/s. Modem, który podłączy nam instalator z sieci Play, działa jednocześnie jako bezprzewodowy router. Co za tym idzie, znika konieczność kupowania dodatkowego urządzenia, jeśli chcemy cieszyć się własnym WiFi w domu lub mieszkaniu. Taki Internet stacjonarny nie ma limitu pobierania danych, bez względu, ile danych pobierasz lub wysyłasz. Do tego Play pomaga nowym klientom w wypowiedzeniu obecnej umowy lub zwrocie routera od innego dostawcy Internetu.

Sama telewizja to z kolei nowoczesny dekoder 4K HDR, ponad 40 kanałów i możliwość oglądania na laptopie czy smartfonie.

Decydując się na telewizję PLAY NOW TV razem z Internetem stacjonarnym w pakiecie za 30 zł, otrzymujemy dekoder podłączany do telewizora. TV BOX to urządzenie 4K HDR z dostępem nie tylko do telewizji, ale także aplikacji z Google Play. YouTube, Netflix, HBO GO, TED, Prime Video, Ipla i wiele więcej - nie brakuje niczego. Dołączany pilot bezprzewodowy posiada wygodne przyciski skrótów do popularnych platform VoD oraz wbudowany mikrofon z funkcją wyszukiwania głosowego. Dekoder umożliwia nagrywanie wybranych treści, z możliwością przechowania ich w chmurze przez 180 dni. Do tego dochodzi pauzowanie, cofanie i oglądanie od początku treści na żywo.