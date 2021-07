Bez paszportu covidowego nie wejdziesz do restauracji czy muzeum. Tak Francja walczy z koronawirusem

Do czego służy paszport covidowy we Francji? Odpowiedź do wszystkiego nie będzie większą przesadą. W wydarzeniach kulturalnych i społecznych brać udział będą mogły tylko osoby zaszczepione oraz niedawni ozdrowieńcy bądź osoby z niedawno wykonanym testem na koronawirusa – i negatywnym wynikiem.