1000 ozdrowieńców wkrótce otrzyma opaski telemedyczne. Lekarze nic o tym nie wiedzą

Błyskawiczne zmiany w prawie

Rozporządzenie opisujące program testowego wykorzystania opasek telemedycznych trafiło do Rządowego Centrum Legislacji zaledwie trzy dni temu, w poniedziałek 19 lipca. Co więcej, został on automatycznie skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Ustawodawca uznał, że w trosce o zdrowie społeczeństwa zbędnym będzie przeprowadzenie nie tylko konsultacji społecznych, ale nawet konsultacji z punktami podstawowej opieki zdrowotnej, które mają realizować monitoring pacjentów.