Tak powinien wyglądać jesienny lockdown w Polsce: zakazy i ograniczenia tylko dla niezaszczepionych

Grecja zostawia niezaszczepionych samym sobie. Chcą umierać na intensywnej terapii? Ich wybór. To jest jedyne sensowne rozwiązanie w obecnej sytuacji, czy jednak ktoś w Polsce odważy się tak jasno postawić sprawę?

W piątek rano podczas konferencji prasowej Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka usłyszeliśmy, że z uwagi na niski poziom wyszczepienia społeczeństwa i znaczący spadek liczby chętnych do przyjęcia szczepionki, jesienią możemy spodziewać się kolejnej fali zakażeń , a tym samym kolejnego lockdownu, kolejnego powrotu do nauczania hybrydowego itd.

Nie tędy droga!

Jestem przekonany, że polski rząd pilnie obserwuje sytuację w innych krajach europejskich i widzi doskonale, jak bezradne są wszystkie inne rządy. W Wielkiej Brytanii premier Boris Johnson zmienia zdanie, co do otwierania gospodarki średnio 2-3 razy dziennie. Całe społeczeństwo, w tym osoby zaszczepione, cały czas zastanawiają się nie tylko, co ich czeka jesienią, ale nawet za kilka dni. W takim stanie niepewności już dłużej żyć nie można.