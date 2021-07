Dziś losowanie loterii szczepionkowej. Sprawdź wyniki. Do wygrania 50 tys. zł

14 lipca odbędzie się pierwsze tygodniowe losowanie loterii szczepionkowej. Jak sprawdzić wyniki? Co jest do wygrania? Oto zasady Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Loteria Narodowego Programu Szczepień, gdyż taką oficjalną nazwę nosi akcja promocyjna rządu, rozpoczęła się 1 lipca 2021 r. Od tego czasu obywatele mają codziennie szansę na zdobycie nagród , a do tego dochodzą losowania tygodniowe i miesięczne, a na kilku szczęśliwców czekają nagrody główne. Łączna pula nagród to aż 22,7 mln zł.

Oprócz tego obywatele, którzy zgłoszą się do udziału w Loterii Narodowego Programu Szczepień, mogą liczyć na nagrody natychmiastowe — 500 lub 200 zł, na które szansę ma odpowiednio co 2000 i co 500 osoba zapisująca się do akcji. Łącznie pula nagród codziennych to 52 tys. sztuk.