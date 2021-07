Jak bezpiecznie odebrać nagrodę w loterii szczepionkowej? Uwaga na spam o wygranej

Loteria Narodowego Programu Szczepień to rządowy program, mający zmotywować obywateli do zaszczepienia się na COVID-19. Właśnie odbyło się kolejne z losowań . Do wygrania są całkiem atrakcyjne nagrody . Jest jednak jeden mały-wielki problem. Sposób informowania uczestnika o wygranej naraża go na oszustwo ze strony cyberprzestępców.

W loterii szczepionkowej do wygrania jest 13000 nagród po 500 zł i 39000 nagród po 200 zł. Co 2000 osoba wygrywa 500 zł, a co 500 osoba, 200 zł. Oprócz tego co tydzień do wygrania jest pięć nagród po 50 tys. zł oraz sześć hulajnóg SegwayNinebot.