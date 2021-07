Polacy się nie chcą szczepić, a rząd nie wprowadza „metody kija”. Francja wprowadziła i tam jest elegancko

Jak tak dalej pójdzie, to nie osiągniemy odporności stadnej przed kolejną falą koronawirusa. Mimo to nasz rząd nie zamierza iść drogą wytyczoną przez Francuzów, którzy wymienili marchewkę na kijek.

Polska nie chce iść tropem Francji w kwestii szczepień na koronawirusa i nie planuje wyciągać kijka.

Obecnie mamy podobny odsetek wyszczepionej dorosłej populacji jak Francuzi — wynosi on 55,2 proc. u nas i 56,5 proc. u nich. Znajdujemy się w dodatku zaraz obok siebie idealnie w środku europejskiej stawki, gdzie listę państw otwierają Islandia (86,2 proc.), Malta (82,7 proc.) i Irlandia (69,3 proc.) i zamykają Norwegia (37,4 proc.), Rumunia (30,6 proc.) i Bułgaria (16,8 proc.), a średnia to 56,1 proc.

Obostrzenia we Francji tylko dla niezaszczepionych

Francuzi uznali, że nie będą pobłażali osobom, które się nie szczepią, a obywatele, którzy przyjęli szczepionkę, nie powinni cierpień w wyniku kolejnej fali pandemii. Z tego powodu władze uznały, że wstęp do restauracji, kin i wielu innych miejsc publicznych będą miały wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub obywatele z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa (co wcale nie jest żadną „segregacją” ).

Ta strategia przynosi efekty , bo u Francuzów współczynnik osób szczepionych na setkę mieszkańców dziennie wynosi 1,0 i jest już trzykrotnie większy niż u nas; w Polsce wynosi on 0,3. Widać też różnicę w dynamice — do czerwca ta wartość dla obu krajów rosła i wykresy się pokrywały, ale potem we Francji zatrzymała się na poziomie 0,8 i od lipca znowu rośnie, a u nas wykres od ponad miesiąca pikuje.

Sporo wskazuje też na to, że tropem Francuzów pójdą mieszkańcy Anglii, gdy tylko szczepionka będzie już dostępna dla wszystkich obywateli.

Anglicy świętowali niedawno tzw. Dzień Wolności i pomimo wzrostu liczby zakażeń znieśli obostrzenia, ale Boris Johonson odgraża się, że jeśli młodzi nie ruszą tłumnie po szczepionki, to na jesieni zamknie przed osobami, które się nie zaszczepiły, kluby nocne i inne przybytki kultury . Przed wejściem trzeba będzie się wylegitymować certyfikatem szczepienia (negatywny test to za mało).

Płynące do nas nieoficjalne informacje wskazują przy tym na to, że nasz rząd mimo to broni się rękami i nogami przed obostrzeniami tylko dla zaszczepionych i woli kolejny pełny lockdown na jesieni. Chociaż wprowadzenie obowiązkowej szczepionki na koronawirusa leżałoby w interesie społecznym, to władze PiS-u najpewniej widzą korelację pomiędzy osobami, które się nie szczepią, a swoimi wyborcami.