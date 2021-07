Jesienny lockdown jest niemal pewny. Nowe obostrzenia dotkną niezaszczepionych

Rząd Mateusza Morawieckiego ma rozważać kolejny lockdown. Niewykluczone, że pójdzie drogą wytyczaną przez Francuzów i Anglików. Mogą pojawić się nowe obostrzenia — w tym takie tylko dla osób niezaszczepionych.

Szczepienia na koronawirusa nie idą takim tempem, w jakim rząd by sobie tego życzył. Chociaż swoją dawkę Johnson&Johnson lub po dwie dawki AstraZeneki, Moderny i Pfizera mogą już otrzymać wszyscy chętni, to tych zaczęło brakować. Polski rząd, który zamówił tyle szczepionek, by wystarczyło ich dla nas wszystkich, zaczyna sprzedawać je na wschód, żeby wycofać pieniądze.

Spadek dynamiki szczepień oznacza, że do jesieni nie uda nam się osiągnąć odporności stadnej, a tak jak teraz latem liczba zakażeń spadła, tak istnieje ryzyko, że jesienią znowu będzie cyrk w postaci nauki zdalnej, zapchanych szpitali i karetek dojeżdżających do pacjentów z kilkugodzinnym opóźnieniem. Politycy partii rządzącej zastanawiają się, co z tym fantem zrobić.

Obostrzenia związane z koronawirusem mogą wrócić przed końcem wakacji.

Jak podaje Onet.pl, rząd jest już niemal pewny, że jesienią będziemy mieć 4. falę pandemii. Przewidywany wzrost liczby zachorowań w połączeniu z brakiem szans na osiągnięcie na czas odporności stadnej sprawia, że politycy rozważają różne scenariusze. Nie ma jeszcze konkretnego planu, ale pojawiają się różne koncepcje — loteria szczepionkowa to za mało.

Obostrzenia mogą wrócić już w połowie sierpnia. Możliwy jest tzw. sektorowy lockdown, czyli zamykanie konkretnych regionów w większym stopniu niż innych który ma być brany obecnie pod uwagę przez premiera Mateusza Morawieckiego i jego Radę Medyczną. Oprócz tego rząd ze względu na wzrost liczby zakażeń po cichu rozważa wprowadzenie obostrzeń tylko dla zaszczepionych.

Polska jak Francja i Anglia

Do tej pory lockdowny wprowadzane w Europie dotyczyły zwykle wszystkich obywateli w regionie objętym obostrzeniami, ale to się powoli zmienia. Francja niedawno uznała, że jeśli ze względu na małą dynamikę nowych szczepień pojawi się konieczność wprowadzania nowych zakazów i nakazów, to powinny obejmować one osoby niezaszczepione. Podobna sytuacja ma miejsce w Anglii.

Co prawda w ramach tzw. Dnia Wolności w Anglii pomimo wzrostu liczby zakażeń zniesiono obostrzenia i konieczność noszenia maseczek, to premier Boris Johnson ostrzega młodych Anglików, że jeżeli nie będą się szczepić, to zamknie im m.in. kluby nocne. W dodatku w przypadku tego kraju nie będzie możliwości obejścia zakazu wejścia poprzez wylegitymowanie się testem na obecność koronawirusa.

Nie wiemy jeszcze, czy Polska miałaby podążyć tropem Francuzów, czy Anglików.

Chociaż prywatnie jestem zdania, że niedopuszczanie osób niezaszczepionych do imprez masowych w dobie pandemii ma sporo sensu, bo chroni pozostałych członków społeczeństwa, to obawiam się, że tak twarde postawienie sprawy może przynieść więcej złego niż dobrego. W tej sytuacji rozsądnym kompromisem wydaje się sprawdzanie na bramkach tzw. paszportów covidowych (bo to żadna segregacja).

Paszporty covidowe upoważniają obywateli do podróżowania w ramach Unii Europejskiej nie tylko osoby zaszczepione, ale również ozdrowieńców oraz osoby, które dwie doby wcześniej wykonały test na obecność koronawirusa. Te same zasady można byłoby przenieść na grunt imprez masowych, aby dać osobom, które nie planują się szczepić jakąś furtkę do funkcjonowania w społeczeństwie.

Nie wiadomo jeszcze jednak, czy polscy politycy okażą się pobłażliwi dla osób, które się nie szczepią, bo mają ku temu racjonalne powody, a także tych wszystkich szerzących dezinformację szurów, foliarzy i antyszczepionkowców. Rozważane są podobno ograniczenia w transporcie publicznym i wstępu do niektórych obiektów. Bardzo prawdopodobny jest też hybrydowy model nauczania.