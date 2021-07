Na nic super procedury. Pierwsi sportowcy w wiosce olimpijskiej zakażeni koronawirusem

Jak za organizatorami informuje Wall Street Journal , tylko od 1 lipca wśród osób związanych z Igrzyskami Olimpijskimi wykryto 55 osób zakażonych koronawirusem. Teraz do tej grupy dołączyło dwóch sportowców, którzy mieli wziąć udział w olimpiadzie. Obu sportowców pochodzi z tego samego kraju i rywalizuje w tym samym sporcie - szczegółów jednak nie podano. Aktualnie zawodnicy zostali usunięci z wioski olimpijskiej i umieszczeni na kwarantannie w przeznaczonym do tego hotelu.

Do zakażenia doszło mimo niezwykle ścisłych procedur sanitarnych. Zawodnicy są testowani na obecność koronawirusa już przed wylotem do Japonii, następnie po dotarciu do niej i każdego kolejnego dnia, aż do wylotu. W wiosce olimpijskiej obowiązują także zasady dystansu społecznego. Wszystkie te środki mają zapobiec powstaniu ognisk zakażeń, aczkolwiek jak podkreślają organizatorzy, ponad 80 proc. zawodników jest już w pełni zaszczepionych.