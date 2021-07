Ciemny motyw Google coraz bliżej. Firma powiększa pulę testerów

Moda na Dark Mode to całkiem sympatyczny trend projektantów interfejsów, którzy dziś czują się wręcz zobowiązani do przygotowania ciemnych wersji swoich aplikacji. Ciemny motyw bywa użyteczny szczególnie gdy korzysta się z niego po zmroku – rozświetlony ekran szybciej męczy wzrok. Dziś już niemal wszyscy oferują ciemny motyw, znajdziemy go w Windowsie, na Instagramie, iPhonie… ale nie w prawdopodobnie najczęściej wykorzystywanej aplikacji na świecie. A więc w Wyszukiwarce Google.

Co frustrujące, wielu użytkowników nie wie, o czym piszę. Oni mają już ciemny motyw od kilku miesięcy. Sami informowaliśmy o jego dostępności na desktopach już w maju. Tyle że od tego czasu nic nowego w temacie się nie wydarzyło. Aż do dziś.

Ciemny motyw Google. Dla kogo? Jak włączyć?

Dziś aż dwie osoby z zespołu Spider’s Web w przeciągu raptem kilku godzin otrzymały propozycję przetestowania trybu ciemnego w Wyszukiwarce Google. Nie wykorzystaliśmy przy tym żadnych specjalnych kontaktów. Wygląda na to, że nasze Konta Google zostały wylosowane do dołączenia do testów. A to z kolei implikuje, że prawdopodobnie konta wielu z naszych czytelników również zostały dodane do puli.