Na Fejsie kwitnie handel certyfikatami szczepień. Pytasz „gdzie kupić”, a lekarze sprzedają dokument za 1500 zł

Gdzie kupić certyfikat szczepień dla foliarzy? To pytanie Polacy coraz częściej wpisują w wyszukiwarki internetowe. Przeraża fakt, że znajdują na nie odpowiedzi na Facebooku.

Mimo oczywistego wpływu szczepionek na COVID-19 na redukcję zgonów i mimo bezpiecznej zawartości tychże szczepionek opór przed zaszczepieniem jest nadal wśród obywateli bardzo wysoki. Okazuje się, że wiele osób woli popełnić przestępstwo i wydać mnóstwo pieniędzy niż dać się zaszczepić.

Chodzi o dokumenty, które coraz częściej będą potrzebne, by móc swobodnie się poruszać czy uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Okazuje się – co jest wysoce przerażające – że zdobycie takich dokumentów bez faktycznego przyjęcia szczepionki nie jest trudne.

Gdzie kupić certyfikat szczepień bez szczepienia?

Fałszywe zaświadczenie o szczepieniu na COVID-19 można dostać nawet u lekarza.

Tę historię otrzymaliśmy z zaufanego źródła. Niestety nie znamy dokładnych personaliów by móc interweniować, ale z wiarygodnej relacji wiemy o lekarzu, który wystawia certyfikaty bez podania szczepionki. Koszt takiej usługi to 1500 zł. Otrzymany w ten sposób certyfikat jest w pełni legalny z punktu widzenia dalszej kontroli, będąc wystawiony oficjalną drogą przez uprawnioną do tego osobę. Przedsiębiorczemu lekarzowi grozi nie tylko utrata uprawnień, ale i odsiadka, widać jednak, że krótkoterminowy zysk okazał się ważniejszy.

Anegdotyczny przypadek i pojedyncza patologia nie jest jednak czymś szczególnie alarmującym – szczególnie gdy nie możemy historii podeprzeć większą liczbą konkretnych informacji. Zdecydowaliśmy się jednak sprawdzić, jak łatwo dotrzeć jest do osoby, która może wystawić taki certyfikat. Innymi słowy, czy da się znaleźć opisanego wyżej lekarza? Nie znaleźliśmy akurat tego konkretnego, ale…







… okazuje się, że to nie jednostkowy przypadek. Zwiedzając kilka popularnych grup facebookowych natrafiliśmy na masę ogłoszeń związanych z fałszywym certyfikatem poszczepiennym. Nikt się tu za bardzo nie kryje z tym, czego szuka bądź co oferuje. Część ofert to zapewne oszustwa – i prawdopodobnie po otrzymaniu pieniędzy nie zostaną wystawione fałszywe dokumenty. Niektórzy jednak proponują bezpieczne formy transakcji. A także dalszą komunikację – na przykład za pośrednictwem bezpiecznego komunikatora Signal.

Fałszywe certyfikaty szczepień w Europie

W wyniku swoistych narodowych kompleksów ktoś mógłby pomyśleć, że Rodacy wykazują szczególną zawziętość w swojej ignorancji i że na tle Europy wyróżniamy się bardzo źle. Okazuje się, że nasze fałszywki są dość drogie i mało powszechne w porównaniu do tych w innych krajach.

Włoskie władze poinformowały o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, która generowała i sprzedawała podrobione certyfikaty przez Internet. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem szyfrowanego komunikatora Telegram, a koszt takiego certyfikatu to raptem 130 euro. Z usług grupy skorzystało, cytując słowa policji, tysiące osób.