Trzecia dawka szczepionki jest nieunikniona? Pfizer pokazał, że daje 5-krotnie lepszą ochronę przed Deltą

Program szczepień w Polsce zdecydowanie zwolnił. Wygląda na to, że osoby chętne do szczepień już się zaszczepiły, a nieprzekonani i zadeklarowani przeciwnicy szczepień pozostaną niewzruszeni w swoich obozach.

Nowe badania Pfizera pokazują, że trzecia dawka szczepienia może pomóc z wariantem Delta.

Największym zagrożeniem jest obecnie wariant Delta , bowiem to właśnie ta mutacja zaraża obecnie najwięcej ludzi. Pełne zaszczepienie nie do końca chroni przed zachorowaniem na zmutowanego wirusa, ale statystyki pokazują, że zaszczepieni chorzy znoszą COVID-19 bardzo łagodnie i są w stanie wyleczyć chorobą w domowych warunkach, własnymi siłami. Z kolei zdecydowana większość hospitalizacji oraz zgonów dotyczy osób niezaszczepionych.

Jeszcze wyższą skuteczność widać w grupie wiekowej 65-85 lat, w której przeciwciała zdolne do reakcji z wariantem Delta rosną po trzeciej dawce aż jedenastokrotnie.

Pamiętajmy jednak, że mówimy o badaniu Pfizera.

Uważam, że w całej akcji zachęcania do szczepień, której jestem gorącym zwolennikiem, dane powinny być całkowicie transparentne i możliwe do weryfikacji przez zainteresowanych. Tym samym szalenie istotną kwestią jest źródło badań oraz miejsce ich publikacji. Dlatego trzeba podkreślić, że nowe badania Pfizera były wykonane na zaledwie 23 osobach i nie zostały zrecenzowane ani tym bardziej opublikowane nigdzie poza materiałami wewnętrznymi Pfizera.

Nie świadczy to oczywiście o tym, że badania są fałszywe. Próba 23 osób jest jednak zbyt mała, by wyciągać wnioski rozciągnięte na całą populację.

Znacznie ciekawiej wypadają statystyki dotyczące przeciwciał u osób po dwóch dawkach Pfizera.

Wnioski z badania są następujące: szczepionka Pfizera po dwóch dawkach daje skuteczność 91 proc. w ciągu sześciu miesięcy od szczepienia. Najwyższa skuteczność wypada w okresie 2 - 8 tygodniu po szczepieniu i wynosi on wówczas 96 proc. Następnie spada w tempie ok. 6 proc. w skali dwóch miesięcy, osiągając poziom 83,7 proc. w terminie od czterech do sześciu miesięcy po szczepieniu.