W Grodzisku Mazowieckim doszło do szarpaniny i pobicia po tym, jak grupa antyszczepionków próbowała wedrzeć się do punktu szczepień.

Do zajścia doszło w niedzielę, 25 lipca. Pod punktem szczepień zlokalizowanym w grodziskiej Mediatece zebrał się tłum tzw. Polskich Żółtych Kamizelek. Doszło do wymiany zdań z ochroniarzami i próby wdarcia się do budynku. Ostatecznie skończyło się interwencją policji i zatrzymaniem 2 agresywnych uczestników protestu, którzy pobili ochroniarza i znieważyli policjantów.