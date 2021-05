Nie denerwuj się, gdy zobaczysz pszczołę. Ona może wyczuć, czy masz Covid-19

Wprawdzie latem spora część Polaków powinna być już przynajmniej częściowo zaszczepiona, ale warto będzie patrzeć na pszczoły przychylniejszym okiem. Dzięki staraniom naukowców te są w stanie wyczuć koronawirusa.

Stało się to możliwe dzięki badaczom z holenderskiego uniwersytetu Wageningen. Metoda okazała się być zaskakująca prosta. Jeśli pszczoły wyczuły koronawirusa w próbkach, w nagrodę otrzymywały wodę z cukrem. Owady szybko pojęły zależność. Kiedy więc później znowu rozpoznawały wirusa, natychmiast wyciągały swoje języki, spodziewając się nagrody. Dla naukowców był to znak, że mają do czynienia z zakażoną próbką.

Pszczoły jak psy Pawłowa

Za pomocą pszczół można wiec stworzyć szybką, nieinwazyjną i także tanią metodę wykrywania koronawirusa. Naukowcy podkreślają, że nie ma obaw, by owady mogły przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby – pszczoły nie mają kontaktu z wirusem, bo jedynie wyczuwają specyficzne zapachy.

Podobne umiejętności mogą mieć psy. Na początku marca rozpoczęto szkolenie psów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej. W jego ramach cztery psy zostaną nauczone rozpoznawania zapachu Covid-19 pobranego od osób zarażonych wirusem.

Protokoły zostały opracowane przez polską grupę badawczą pod przewodnictwem prof. Michała Dzięcioła z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz francuską grupę badawczo-naukową prof. Dominique Grandjean z Wyższej Szkoły Weterynarii w Alfort (Francja).

Wcześniej z badań niemieckich naukowców wynikało, że skuteczność psów w wykrywaniu koronawirusa wynosi aż 94 proc.

Wykorzystywanie zwierząt w testach na obecność Covid-19 może być pomocne nie tylko w regionach, gdzie wirus ciągle sieje olbrzymie spustoszenie, jak np. Indie czy Brazylia. Wszak 30 proc. Polaków nie chce się zaszczepić, a niektórych pewnie nie przekona nawet finansowa zachęta. Tymczasem według niektórych ekspertów, jeśli nie doprowadzimy do obowiązkowych szczepień, pandemia nadal będzie naszym problemem. Szybkie wykrywanie wirusa to coś, nad czym naukowcy ciągle muszą pracować.