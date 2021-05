To już oficjalne: jest rozporządzenie rządu, 15 maja zdejmiemy maseczki

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wczoraj, późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. A właściwie to ich luzowania.

I tak od 15 maja, przebywając na świeżym powietrzu i utrzymując dystans 1,5 metra od innych, w końcu będziemy mogli odsłonić usta i nos. Rozporządzenie zezwala na takie działanie, ale też precyzuje gdzie takie świeże powietrze występuje. A występuje ono:

w lesie

w parku

zieleńcu

ogrodzie botanicznym

ogrodzie zabytkowym

ogródku działkowym

na plaży

Na spacerze po mieście (chyba, że przechodzimy akurat przez któryś rodzaj ogrodu wymienionego powyżej) nadal obowiązywać będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa.

To nie koniec luzowania obostrzeń

Od 15 maja na terenie całej Polski zaczną działać też restauracje. Na razie jednak tylko te, które dysponują miejscami na zewnątrz. Na legalne jedzenie w lokalu będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Od 15 maja powróci też możliwość organizowania imprez okolicznościowych (w tym wesel) na świeżym powietrzu, maksymalnie dla 25 osób. Nie jest to może szczyt marzeń, ale spokojnie, wszystkie nowe obostrzenia wprowadzono do 5 czerwca, co może oznaczać, że po tej dacie rząd planuje całkowite odmrożenie gospodarki i powrót do normalnego funkcjonowania sprzed pandemii.

Od jutra z kolei, czyli od 8 maja wszyscy obywatele będą mogli zarezerwować sobie pokój w hotelu, co oznacza, że znika podział na zawody uprzywilejowane (do nocowania w hotelach) i nieuprzywilejowane.

29 maja z kolei otworzą się kina, teatry, restauracje (nie tylko w ogródkach) i kawiarnie. Maksymalne obłożenie tych lokali będzie mogło wynosić maksymalnie 50 proc.. A limit osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych na otwartym powietrzu wzrośnie do 50 osób. Również 29 maja uczniowie wszystkich klas wrócą do szkoły w trybie stacjonarnym.

Najważniejszym pytaniem pozostaje, co zostanie ogłoszone 5 czerwca. Czy rząd zdecyduje się na zniesienie wszystkich dotychczasowych obostrzeń, czy jednak zachowa minimalne środki bezpieczeństwa. Rok temu już raz ogłosiliśmy hurraoptymistyczne zwycięstwo z koronawirusem, co nie skończyło się zbyt dobrze.