Zbadali 56 tys. Polaków i wyszło im, że co trzeci przeszedł covida bezobjawowo

Statystyki te pochodzą z badania przeprowadzonego na 56 tys. zdrowych osób z województwa zachodniopomorskiego. Możemy jednak założyć, że podobny wynik dałoby badanie ogólnopolskie.

Wyniki badania zostały zaprezentowane przez profesora Miłosza Parczewskiego, naczelnego lekarza ds. COVID-19 w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Badanie trwało od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. i w jego ramach udało się przebadać 56 tys. zdrowych osób w wieku produkcyjnym na obecność przeciwciał, wskazujących na zakażenie koronawirusem.

Wynik? 30 proc. badanych przeszło bezobjawowe zakażenie COVID-19

Przeciwciała wykryto u prawie 17 tys. badanych. Oznacza to, że 30 proc. osób, które nigdy nie zgłosiły się do szpitala przeszło bezobjawowe zakażenie się COVID-19. Dodając do tego aktualny procent zaszczepionych osób można uznać, że odporność populacji w województwie zachodniopomorskim wynosi mniej więcej 50 proc., co potwierdza z kolei twierdzenie ministra Niedzielskiego o tym, że już co drugi Polak jest w jakiejś formie uodporniony na zakażenie się koronawirusem.

Z badań przeprowadzonych przez Parczewskiego wynika również, że bardzo dużo bezobjawowych przypadków zakażenia wykryto w grupie osób poniżej 20. roku życia. Coś, co przewidzieli duńscy i szwedzcy epidemiolodzy. Ich zdaniem to oczywiście bardzo dobrze - młodzież w większości przechodzi przez COVID-19 bezobjawowo i błyskawicznie wykształca sobie odporność na koronawirusa. A skoro duża część polskiej młodzieży miała już styczność z SARS-CoV-2, tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa będzie coraz bardziej zwalniać.

Jak długo utrzyma się grupowa odporność?

Z badania przeprowadzonego w Hiszpanii wynika, że spośród 61 tys. osób, skuteczną liczbę przeciwciał, chroniących przed ponownym zakażeniem wykształciło u siebie zaledwie 5 proc. badanych, czyli ok. 3 tys. osób. Co ciekawe i bardzo ważne: na początku badania takie przeciwciała obecne były u 14 proc. badanych.

Oznacza to, że naturalnie nabyta odporność może być niestabilna i krótkotrwała. Do podobnego wniosku doszli chińscy badacze, którzy po przebadaniu 74 osób, które przeszły COVID-19, odkryli, że nie wszystkie nabyły odporności na koronawirusa. Oznacza to, że dążenie do nabycia odporności stadnej może okazać się nierealnym celem, porównywalnym z syzyfową pracą. Na razie wszyscy oczywiście cieszymy się z odmrażania gospodarki, luzowania obostrzeń i wygranej z pandemią. Mam jednak nadzieję, że nasz rząd bierze pod uwagę również czarny scenariusz, czyli nadejście kolejnej, potężnej fali zakażeń i że jesteśmy na tę ewentualność przygotowani. Lepiej niż rok temu.