New England Journal of Medicine opublikował dane z trzeciej fazy badania klinicznego dla jednodawkowej szczepionki przeciwko COVID-19, opracowanej przez firmę Johnson&Johnson. Biorąc pod uwagę, że preparat ten będzie oferowany w ramach akcji „Zaszczep się w majówkę”, wyniki opublikowano w idealnym momencie.

Zacznijmy więc od skuteczności preparatu. Jak wykazały badania, pojedyncza dawka szczepionki Johnson&Johnson zapewnia 85 proc. skuteczność, jeśli chodzi o zapobieganie ciężkiemu przebiegowi zakażenia koronawirusem.

Ponadto testy wykazały również 67 proc. skuteczności, jeśli chodzi o ochronę przed umiarkowaną i ciężką postacią choroby w 14 dniu po szczepieniu oraz 66 proc. skuteczności w 28 dniu po szczepieniu. 85 proc. skuteczności zaszczepieni preparatem J&J uzyskiwali po ośmiu tygodniach od szczepienia.

Omawiane badanie wykazało również tę samą skuteczność szczepionki przeciw zakażeniom objawowym w RPA i Brazylii, skąd pochodzą dwa najszybciej rozprzestrzeniające się odmiany koronawirusa.

— Te dowody wykazują, że szczepionka firmy Johnson&Johnson zapewnia ochronę i zapobiega hospitalizacji oraz zgonom, także w krajach, w których [nowe - przyp. red.] warianty wirusa są bardzo rozpowszechnione. Wyniki te są niezmienne niezależnie od rasy i pochodzenia etnicznego, wieku, położenia geograficznego i chorób współistniejących. Jednodawkowa szczepionka, która zapewnia taki poziom ochrony, stanowi ważne narzędzie w globalnej walce z COVID-19 i dążeniu do zakończenia tej śmiertelnej pandemii. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie każdej osoby, która otrzymuje produkt firmy Johnson & Johnson pozostaje naszym najwyższym priorytetem, a te dane potwierdzają naszą pewność co do korzyści ochronnych naszej szczepionki przeciwko COVID-19. - powiedział Paul Stoffels, M.D., wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego i dyrektor naukowy w firmie Johnson & Johnson.