Globalna masowa akcja szczepień przebiega względnie sprawnie – choć z pewnością jest wiele do poprawy. Ale czy ma ona sens, skoro już teraz słyszymy o konieczności przyjmowania kolejnych dawek? Amerykanie to sprawdzili.

Według badania opublikowanego przez amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC), przypadki zachorowań na COVID-19 są wyjątkowo rzadkie u osób, które przyjęły pełną dawkę szczepionki. Na 75 mln przebadanych Amerykanów zachorowało około 5800 osób. Innymi słowy, tylko 0,008 proc. zaszczepionych mieszkańców Stanów Zjednoczonych miało problem z koronawirusem. 99,992 proc. cieszy się zdrowiem.

Większość Amerykanów została zaszczepiona szczepionką typu mRNA od Moderny i Pfizera. Poniżej 5 proc. mieszkańców tego kraju otrzymało szczepionkę Johnson & Johnson. Należy przy tym podkreślić, że dane dotyczące skuteczności szczepionek są bardzo nieprecyzyjne. Osoby zaszczepione mogły nie zachorować na COVID-19 chociażby z uwagi na brak kontaktu z wirusem po zabiegu, a część mogła nie zgłosić ponownych objawów. Jednak nawet gdy weźmiemy ten margines błędu pod uwagę, dane i tak wyglądają bardzo obiecująco.

Skuteczność szczepionek na COVID-19 bliska stu procent.

Dlaczego nie tak po prostu sto procent? Jak zauważa CDC, skuteczność szczepionek zależy od wielu czynników, w tym stanu układu odpornościowego i zdrowia pacjenta, jego wieku i przyjmowanych lekarstw. Może też się wydarzyć, że dana dawka została uszkodzona w wyniku złego przechowywania bądź transportu. Jednak nawet brak pełnej skuteczności działania pomaga lżej przejść chorobę.

CDC apeluje do Amerykanów, by wszyscy zdecydowali się na szczepienia przeciwko COVID-19 – ryzyko powikłań jest ekstremalnie niskie. Dodatkowo, przynajmniej na razie, zdaniem tej rządowej agencji, obostrzenia w formie konieczności noszenia maseczek czy utrzymania bezpiecznej odległości od innych osób powinny być utrzymane – również wśród zaszczepionych osób. Przynajmniej do czasu aż uda się uczonym lepiej zrozumieć tę nową, terroryzującą świat chorobę. Polski rząd ma inne zdanie.