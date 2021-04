Już zaszczepieni na COVID-19? Szef Pfizera ostrzega: za rok powtórka

Albert Bourla, dyrektor generalny Pfizera, deklaruje, że bieżąca akcja szczepień na koronawirusa to dopiero początek. Najprawdopodobniej potrzebna będzie dodatkowa, trzecia dawka. I ponownie szczepienie za rok.

COVID-19 to zupełnie nowa choroba, o której medycyna jeszcze wiele nie wie. Nadal nie jesteśmy pewni wielu istotnych faktów związanych z siejącym grozę koronawirusem. To i tak wielkie szczęście, że udało się względnie szybko opracować bezpieczną szczepionkę i rozpocząć jej masową produkcję. Nadal jednak nie jest jasne, na jak długo ta wystarczy.

Nad tym aspektem prowadzi badania Pfizer, wespół z partnerem w formie BioNTech. Obie firmy podkreślają, że badania nie zostały jeszcze zakończone i póki co nie ma z czego wyciągać definitywnych wniosków. Jednak jak deklaruje Albert Bourla, aktualnie otrzymywana przez ludzi na całym świecie szczepionka może nie wystarczyć.

Szczepienia na COVID-19. Na jak długo wystarczy szczepionka?

W wywiadzie dla CNBC Bourla przyznał, że najprawdopodobniej trzeba będzie zapewnić chętnym trzecią dawkę szczepionki – i nie poprzestawać na dwóch. Mowa tu oczywiście o rocznej dawce, bo – jak dodaje szef Pfizera – osobną kwestią jest czas działania tejże szczepionki. Dane póki co sugerują, że po dwóch dawkach organizm zyskuje wysoką odporność na sześć miesięcy.

Trzecia dawka miałaby tę odporność wydłużyć, jednak wygląda na to, że nie będzie to jednorazowy zabieg rozłożony na trzy etapy. Do czasu wymyślenia lepszego rozwiązania obywatele świata zapewne będą musieli się szczepić każdego roku.

Nie cichną też kontrowersje wokół szczepionki od konkurencji, a więc od AstraZeneca. Jednak z nowych, niezależnych badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego wynika, że ryzyko wystąpienia zakrzepu w mózgu wywołanego przez COVID-19 jest około osiem razy większe, niż wystąpienie efektu zakrzepowego po podaniu szczepionki AstraZeneca.