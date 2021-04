Ale bałagan. Przez pomyłkę młodzi zapisali się na szczepienia. Teraz wyłączono system rejestracji i anulowano terminy

10 interakcji

Ministerstwo Zdrowia na Prima Aprilis wywinęło nam niezły numer. Okazało się, że rejestracja 40-latków na szczepienia w kwietniu to nie był żaden dowcip, tylko… zwykły błąd. Proces już wstrzymano.

Polski rząd nie mógł wybrać sobie gorszego dnia na rozszerzenie programu szczepień o kolejne roczniki. Polaków przywitały informacje, jakoby od rana mogli się rejestrować na terminy kwietniowe nawet osoby z rocznika 1981, czyli 40-latkowie. Potwierdzał to oficjalny profil akcji szczepień na Twitterze.

Co prawda administratorom tego profilu zdarzyła się też wpadka i musieli usuwać posty, w których podawane były nieprawdziwe informacje, ale cały czas twierdzą, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tymczasem Michał Dworczyk na konferencji prasowej potwierdził, że… doszło do awarii.

Awaria systemu rejestracji na szczepienia nie objawia się tylko tym, że nie można się zalogować do portalu.

Błędem było już samo to, że 40-latkowie mogli otrzymać termin na kwiecień, co pozwoliło im wejść przed kolejkę osób ze starszych roczników, które wyraziły chęć zaszczepienia się. Michał Dworczyk przyznał, że tak to nie powinno wyglądać. Rejestracja została bardzo szybko zawieszona.

Mogłoby się też wydawać, że mleko się rozlało, ale dżin jednak wraca do butelki. Okazuje się, że terminy przyznane 40-latkom dzisiaj rano, zostaną im odebrane. Do każdej osoby w wieku 40-59, która się dzisiaj zapisała, będzie dzwonił automat/konsultant, który zaproponuje nowy termin w drugiej połowie maja.

Twitterowy profil #SzczepimySie zapewnia mimo to cały czas, że to nie jest żart na Prima Aprilis, ale coś trudno w to uwierzyć. Powiedzieć, że to wszystko jest, cytując klasyka, niczym burdel ogarnięty pożarem, to też jak nic nie powiedzieć. O dalszym rozwoju sprawy będziemy Was informowali na bieżąco.