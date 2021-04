Świat powoli wraca do normalności. Stany Zjednoczone również znoszą obowiązek noszenia maseczek

Amerykańska CDC opublikowała nowe wytyczne w sprawie przepisów dotyczących zasłaniania ust i nosa. Najważniejszą zmianą jest to, że zaszczepieni Amerykanie nie muszą nosić maseczek na świeżym powietrzu. Nadal jednak muszą mieć je w kieszeni.

CDC to federalna agencja, wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, która zajmuje się chorobami zakaźnymi. Ustalone przez nią wytyczne są aktualnie chyba najbardziej sensowymi zasadami, jeśli chodzi o obostrzenia dotyczące pandemii. Zaszczepione osoby w Stanach Zjednoczonych nie muszą już bowiem zakrywać ust i nosa, jeśli przebywają na otwartej przestrzeni.

CDC zaznacza jednak, że obowiązek posiadania maseczki przy sobie nadal obowiązuje i zaszczepiona osoba będzie musiała ją założyć, jeśli znajdzie się w tłumie (parady, koncerty, wydarzenia sportowe).

Do tego oczywiście zasłanianie ust i nosa nadal obowiązuje w przestrzeniach zamkniętych, tj. we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, w sklepach, placówkach kulturalnych itd. Kuriozalną kwestią pozostaje przebywanie w restauracyjnym ogródku, w którym CDC osobom zaszczepionym nakazuje nadal zasłanianie ust i nosa. No, chyba że akurat jedzą, to wtedy nie muszą.

Amerykańskie zasady dotyczące noszenia maseczek to całkiem niezły wzór, który skopiowaliśmy

Nowe zasady ustalone przez CDC, w porównaniu z pełnym zniesieniem nakazu zasłaniania ust i nosa w Izrealu są o wiele bardziej zachowawcze. Amerykanie nadal liczą się z możliwym wzrostem dziennej liczby zakażeń, więc nawet jeśli osoby zaszczepione nie muszą już zasłaniać ust i nosa na świeżym powietrzu, nadal muszą mieć przy sobie maseczkę, jeśli chcą wejść na przykład do galerii handlowej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na dzisiejszej konferencji zapowiedział niemal identyczne zmiany. U nas jednak obowiązek zasłaniania ust i nosa na świeżym powietrzu przestanie obowiązywać, jeśli liczba dziennych zakażeń spadnie do 15 przypadków na 100 tys. Jeśli tak będzie, od 15 maja, przebywając na dworze maseczkę będziemy nosić w kieszeni.

Polskim politykom polecałbym dodatkowo zainteresowanie się badaniami przeprowadzonymi na amerykańskiej uczelni MIT, z których wynika, że dobra wentylacja i regularne wietrzenie przestrzeni zamkniętych są o wiele ważniejszymi czynnikami, niż maseczki i dopuszczalna ilość osób na 1 m kwadratowy. Temat ten dodatkowo przyspieszyłby nasz powrót do względnej, post-pandemicznej normalności, którą widać już na horyzoncie.