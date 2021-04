Rosyjska szczepionka na COVID-19 zaskakująco skuteczna. Można ją mieszać z AstraZenecą

15 interakcji

Z badań przeprowadzonych przez rosyjskich naukowców wynika, że szczepionka Sputnik V opracowana w Instytytucie Gamaleya, który jest częścią rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia (Roszdravnadzor), chroni przed COVID-19 w 97,6 proc.

Wynik ten jest bardzo dobry, zważywszy że opiera się na rzeczywistej próbie, tj. danych zebranych od 3,8 mln ludzi zaszczepionych tym preparatem. Warto też wspomnieć, że raportowana przez Rosjan skuteczność jest o wiele wyższa niż ta, którą podawano w badaniach na temat Sputnika opublikowanych w medycznym czasopiśmie The Lancet.

Szczepionka Sputnik V opiera się na dwóch zmodyfikowanych adenowirusach (Ad5 i Ad26), które wywołują odpowiednią reakcję układu immunoligcznego, dzięki której ludzki organizm jest w stanie uodpornić się na SARS-CoV-2. Z rosyjskich badań wynika, że czas od przyjęcia pierwszej dawki Sputnika do nabycia pełnej odporności wynosi średnio 35 dni. Jeśli zaś chodzi o same przypadki zakażenia się koronawirusem wśród ludzi zaszczepionych Sputnikiem, według danych rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia jest to bardzo niewielki odsetek, który wynosi aktualnie 1,1 proc. wszystkich zaszczepionych.

Obawy zachodniego świata i kwestionowanie skuteczności rosyjskiej szczepionki okazały się być mocno bezpodstawne. Rosyjski Sputnik jest też o wiele skuteczniejszy, niż preparaty stosowane obecnie w Chinach.

Co z planem zmieszania rosyjskiego Sputnika z preparatem firmy AstraZeneca?

To dość ciekawy wątek, który został potwierdzony pod koniec zeszłego roku przez Astrazenecę i Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, który nadzorował badania nad rosyjską szczepionką. Szanse na podwyższoną skuteczność takiej mieszanki są bardzo wysokie. Oba preparaty stworzono bowiem na bazie adenowirusów.

Wiemy, że ChAdOx1 (preparat od AstraZeneci) zawiera sekwencję genetyczną kodującą syntezę białka powierzchniowego S koronawirusa SARS-CoV-2, co sprawia, że podanie tego preparatu wywołuje odpowiedź immunologiczną na białko powierzchniowe koronawirusa. Mówiąc prościej - nasz organizm poznaje strategię koronawirusa i uczy się z nim walczyć na bardzo skomplikowanym, ale całkowicie bezpiecznym worku treningowym.

Rosyjski Sputnik V z kolei zawiera dwa takie adenowirusowe worki treningowe (czyli sekwencje genetyczne) przez co, według rosyjskich naukowców, ma wywołać silniejszą i dłuższą odpowiedź immunologiczną niż reszta preparatów. Astrazeneca chce widocznie z tej długotrwałości skorzystać w swoim preparacie i wykorzystać jeden z wektorów szczepionki Sputnik V, połączyć go ze swoim dość dobrze rokującym preparatem i sprawdzić, czy ten niecodzienny miks nie okaże się skuteczniejszy i nie zapewni dłuższej ochrony przed COVID-19.