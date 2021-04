Co z powrotem do biura po pandemii? W Stanach opór: wolą zmienić pracę, niż wrócić

Według nowego badania przeprowadzonego przez amerykańską firmę rekrutacyjną Robert Half, 34 proc. pracowników nie chce wracać do pracy w biurze.

W badaniu wzięło udział ponad 1000 osób zatrudnionych w amerykańskich firmach, które obecnie pracują z domu. 34 proc. respondentów stwierdziło, że wolałoby rzucić palenie niż wrócić do pracy w pełnym wymiarze godzin w biurze. Tyle samo osób uznało, że woleliby zmienić pracę, niż wrócić do pełnego wymiaru godzin pracy w biurze.

49 proc. ankietowanych chciałoby hybrydowej organizacji pracy

W tym kontekście oznacza to podział czasu pracy pomiędzy biurem i inną lokalizacją (najczęściej chodziło tu po prostu o własne miejsce zamieszkania). 26 proc. respondentów z kolei stwierdziło, że nadal chce pracować w pełni zdalnie. Skąd takie odpowiedzi? Najważniejszym aspektem, o którym wspominali ankietowani pracownicy, jest wolność w rozumieniu swobody ustalania sobie własnych godzin pracy.

Drugim równie ważnym powodem wskazywanym przez ankietowanych jest o wiele bardziej spersonalizowane stanowisko pracy w warunkach domowych, zapewniające o wiele większe skupienie, niż jakakolwiek przestrzeń biurowa. Dość logiczne - pracując w domu, nie utniemy sobie zbyt wiele pogawędek przy kawie ze współpracownikami. Co ciekawe, według innego badania przeprowadzonego niedawno w USA, 76 proc. ankietowanych stwierdziło, że przejście na pracę zdalną poprawiło ich relacje ze współpracownikami. Głównym czynnikiem mającym wpływ na tę poprawę był właśnie brak niezobowiązujących pogawędek przy kawie. Kto by pomyślał…

Ah, nie zapomninajmy też, że respondenci ankiety przeprowadzonej przez firmę Robert Half powiedzieli również, że wolą „swobodny” ubiór, do którego przyzwyczaili się w domu. Owszem, potwierdzam, jest to niezwykle wygodna sprawa.

Ankietowani mogą wrócić do biura, ale pod pewnymi warunkami

Na pytanie, co trzeba zmienić, jeśli pracownicy musieliby wrócić do pełnego wymiaru godzin w biurze, najczęstszymi odpowiedziami były pokrycie kosztu dojazdów do pracy przez pracodawcę i zapewnienie przez niego opieki nad dziećmi pracowników.

Według ekspertów pandemia koronawirusa może już na zawsze zmienić rynek pracy i uczynić ją o wiele bardziej elastyczną i dostosowaną do potrzeb pracowników, którzy coraz bardziej doceniają możliwość pracy z domu i niechętnie myślą o powrocie do normalności. Pracodawcy, którzy zrozumieją to jak najszybciej mogą okazać się wielkimi wygranymi na postpandemicznym rynku pracy. Przynajmniej w teorii.