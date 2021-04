Powstała lista najlepszych miejsc do życia podczas pandemii. Zgadnijcie, która jest Polska

Ranking najlepszych miejsc do życia w czasie pandemii nie zostawia suchej nitki na Polsce. Analiza objęła 53 kraje, a gorzej od Polski wypadła tylko Brazylia.

Autorzy Bloomberga przeanalizowali 53 kraje pod kątem dwóch głównych wytycznych: statystyk dotyczących COVID-19 oraz ogólnej jakości życia.

W statystykach covidowych badacze porównali liczby nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców, procent zgonów, stosunek testów pozytywnych do negatywnych oraz tempo szczepień. Z kolei w sekcji jakość życia badano poziom ograniczeń narzuconych przez lockdown, poziom mobilności społeczeństwa, przewidywane zmiany w PKB, poziom opieki w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz tzw. wskaźnik rozwoju społecznego, na który składa się m.in. średnia długość życia mieszkańców, poziom edukacji oraz dochód per capita.

Pandemia jest najmniej dotkliwa w Singapurze, a najbardziej w Brazylii.

Badacze przeanalizowali wymienione wyżej wskaźniki na przestrzeni od listopada do kwietnia. Najnowsze wskaźniki zostały zaktualizowane 25 kwietnia i to właśnie według nich najlepszym miejscem do życia w czasie pandemii jest Singapur.

Pandemia łagodnie potraktowała Singapur, bowiem z jednej strony społeczeństwo respektuje nakazy rządowe odnośnie noszenia maseczek i izolacji, a z drugiej opieka zdrowotna nie została przeciążona tak bardzo jak w innych państwach. Do tego w ostatnim czasie Singapur świetnie radzi sobie ze szczepieniami. Wszystkie te informacje potwierdza nasz autor, Karol Kopańko, który od dwóch lat mieszka w Singapurze, opisując przy tym, jak kraj radzi sobie z COVID-19.

W czasie pandemii świetnie radzą sobie również Nowa Zelandia, Australia, Izrael, Tajwan, Korea Południowa, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Finlandia i Hongkong.

Na drugim biegunie jest Brazylia, w której służba zdrowia całkowicie się załamała, a obrazki pokazujące masowe groby jeżą włosy na głowie. Źle jest też w Argentynie, Kolumbii, Iranie, Meksyku, Peru, Turcji i na Filipinach.

Polska na przedostatnim miejscu w rankingu. Gorzej jest tylko w Brazylii.

Raport Bloomberga bardzo surowo ocenia Polskę. W ostatnim czasie nasz kraj przoduje w rankingu w liczbie miesięcznych zgonów na 100 tys. mieszkańców. I faktycznie, cały czas jest to ogromnym problemem. To właśnie ten covidowy wskaźnik mocno zaważył o pozycji w rankingu. Jeśli chodzi o jakość życia, jest lepiej, choć w zależności od wskaźnika mamy wyniki od kiepskich, po znajdujące się lekko powyżej średniej.

Są jednak duże pozytywy. Program szczepień zdecydowanie przyspieszył w Polsce, więc po raz pierwszy od ponad roku pojawia się realna nadzieja na zakończenie obecnej sytuacji. Lada moment ruszy gastronomia, a pozostałe gałęzie gospodarki też odczują odmrożenie. Wiele wskazuje na to, że podobny ranking zaprezentowany za kilka miesięcy będzie wyglądał zupełnie inaczej.