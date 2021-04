Paszport covidowy ma być dostępny od 25 czerwca. Polska współpracuje w tej sprawie z Unią

Wszyscy mamy dość obostrzeń i marzymy o zagranicznych wyjazdach, a tzw. paszport covidowy ma być narzędziem, które umożliwi bezpieczne podróże. Osoby zaszczepione będą mogły się nim posługiwać od 25 czerwca.

Według oficjalnych danych w Polsce było już 2,5 mln zakażeń koronawirusem, z czego mamy 2,2 mln ozdrowieńców. Przyspieszają też szczepienia. Do wczoraj w Polsce mieliśmy już 7,6 mln osób zaszczepionych pierwszą dawką, a 2,1 mln osób dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19.

To oznacza, że już ok. 1/4 Polaków ma przynajmniej częściową odporność na SARS-CoV-2.

Program szczepień w najbliższym czasie ma przyspieszyć, a to wszystko sprawia, że pierwszy raz od początku pandemii pojawia się światełko w tunelu. Do zbiorowej odporności nadal jest jeszcze daleko, ale wraz z rosnącą liczbą zaszczepionych osób będą powracać pytania o zasadność lockdownu i obostrzeń. Jeśli większość Polaków będzie miała odporność na COVID-19, to dlaczego nie pozwalać im podróżować, brać udział w koncertach czy np. wyjść swobodnie do kina?

Z podobnymi dylematami będą się borykać wszystkie kraje świata. Unijnym pomysłem na powrót do normalności jest tzw. paszport covidowy, czyli dokument, który potwierdzałby zaszczepienie. Tym samym umożliwiałby podróżowanie, korzystanie z hoteli i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych.

Paszport covidowy ma działać w Unii Europejskiej od 25 czerwca.

Ma to być dokument respektowany na terenie całej Unii Europejskiej. O taki dokument szczególnie mocno ubiegają się kraje, w których gospodarka bazuje w dużej części na turystyce, a więc m.in. Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja czy Bułgaria.

Rozmowy o paszporcie covidowym są na wstępnym etapie, ale Bruksela chce, by taki dokument funkcjonował w Unii Europejskiej już przed wakacjami, a konkretnie od 25 czerwca. Współpracę Polski z Brukselą potwierdził niedawno premier Mateusz Morawiecki. W rozmowach zresztą uczestniczą wszystkie kraje unijne.

Z paszportem covidowym do samolotu, na stadion i do kina.

Jak taki paszport mógłby działać? Według Rzeczpospolitej ma to być dokument cyfrowy, który dostaną osoby po dwóch dawkach szczepień lub z negatywnymi wynikami testu. Rzeczpospolita dotarła do anonimowego urzędnika Kancelarii Premiera, który stwierdził, że Polska będzie gotowa na taki dokument.

Jesteśmy gotowi wydawać takie certyfikaty już dziś. Mamy bazę osób zaszczepionych z unikalnym kodem QR, a więc takim, którego nie można podrobić. Ale sens tego pomysłu tkwi w możliwościach wszystkich krajów unijnych. Czekamy na rozporządzenia Komisji Europejskiej - mówi informator, wysoko postawiony urzędnik Kancelarii Premiera.

Obecnie każda zaszczepiona osoba dostaje kartę informacyjną potwierdzającą szczepienie. Jest na niej data, nazwa szczepionki oraz numer serii konkretnego preparatu. Informacje o szczepieniu są też w rządowym systemie, co można sprawdzić w Internetowym Koncie Pacjenta. Dostęp do tego systemu mają lekarze.

Paszport covidowy umożliwiłby dostęp do danych o szczepieniu nie tylko dla lekarzy, ale też przedsiębiorców, przewoźników, urzędów czy organizatorów imprez. Jeżeli taki dokument ma być naszą przepustką do normalności, to kibicuję temu pomysłowi.