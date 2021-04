Przez pandemię ślęczymy dłużej przed komputerem. Aż 40 proc. deklaruje pogorszenie wzroku

2 interakcji

Najnowsze badanie przeprowadzone przez IPSOS na zlecenie Huaweia prowadzi do alarmujących wniosków. Prawie połowa Polaków spędza więcej czasu przed komputerem aż o 3 godziny dziennie.

Niemal 70 proc. badanych narzeka na zmęczenie oczu, a 40 proc. deklaruje pogorszenie widzenia. To jeden z wielu negatywnych efektów pandemii.

Nie trzeba złapać koronawirusa, by cierpieć z jego powodu. Pandemia COVID oddziałuje negatywnie na wiele rozmaitych dziedzin życia każdego obywatela Polski - od gospodarki, przez zdrowie i samopoczucie, kończąc na więziach międzyludzkich. Społeczna izolacja prowadzi do fali dolegliwości o podłożu psychologicznym, w tym depresji, stanów lękowych oraz ataków paniki. Nie można również bagatelizować wzrostu otyłości w społeczeństwie oraz utrudnień w dostępnie do lekarzy i specjalistów. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Do szerokiego zbioru negatywnych skutków pandemii dołącza kolejny: chodzi o wzrok

Wraz z przejściem na model nauki zdalnej oraz pracy zdalnej, znacząco wydłużył się czas, jaki Polacy spędzają przed komputerem. Według badania IPSOS na zlecenie firmy Huawei, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 800 osób, dwie trzecie rodaków spędza przed ekranem przynajmniej godzinę dłużej niż przed pandemią. Niemal połowa badanych mówi aż o 3 (lub więcej!) dodatkowych godzinach z PC. To bardzo drastyczna zmiana. Co ciekawe, tylko połowa osób wskazuje pracę i naukę jako bezpośredni powód wydłużenia czasu spędzanego przy komputerze. Dla drugiej połowy badanych PC pełni inną rolę, np. oferując rozrywkę.

Negatywnych skutków dłuższej pracy i zabawy przed komputerem może być bardzo wiele. IPSOS w swoim badaniu skoncentrował się na wzroku. Niemal 70 proc. osób deklarowało odczuwalne zmęczenie oczu na skutek codziennej pracy przed komputerem. Aż 40 proc. mówi wprost o pogorszeniu ostrości widzenia. Tyle samo badanych wskazuje na pieczenie oraz łzawienie. Co piąta osoba stwierdzała powiększenie istniejącej już wcześniej wady wzroku.

Co czwarty badany przez IPSOS odwiedził okulistę w trakcie pandemii, a znacznie ponad połowa osób deklaruje potrzebę takiej wizyty w niedalekiej przyszłości.

Jak chronić oczy podczas pracy z komputerem? Katalog dobrych praktyk.

Huawei wraz z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki przygotował prosty katalog dobrych praktyk mających pomóc w ochronie oczu podczas pracy przed komputerem. Inicjatywa została podjęta przez Huawei w kontekście premiery biurowego laptopa Huawei MateBook D 16, wyróżniającego się dwoma certyfikatami TÜV Rheinland potwierdzającymi redukcję niebieskiego światła i redukcję migotania ekranu.

Warto podkreślić, że pakiet podstawowych, łatwych do zrealizowania porad został przygotowany przez członków Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Powyższy zestaw nie ma na celu zachęcenia do zakupu konkretnego modelu laptopa czy monitora i może być stosowany przez każdego, kto spędza kilka godzin dziennie przed ekranem. Niezależnie, czy to pracując, czy relaksując się po pracy.