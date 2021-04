Zainteresowanie obywateli 40+ zapisami online na szczepienia znacząco przewyższyło przewidywania administracji pacjent.gov.pl. Aplikacja działa, jakby była przeciążona zbyt dużą liczbą zainteresowanych. A jeszcze częściej nie działa w ogóle.

Od wczoraj na szczepienia na COVID-19 zapisywać się mogą kolejne roczniki. Chęć umówienia się na zabieg mogą wyrazić wszyscy w wieku 40 lat lub starsi. To wspaniałe wieści, bowiem przybliżają nas do końca kryzysu wywołanego tą koszmarną pandemią. Niestety, nie wszystko idzie jak po maśle.

Administracji IT zatrudnionej do nadzorowania aplikacji pacjent.gov.pl albo nie wystarczyło zasobów informatycznych jakie miała do dyspozycji, albo też nie udało się przewidzieć ogromnego zainteresowania zapisami przez młodszych obywateli. Aplikacja najczęściej nie działa, a awaria sugeruje, że serwery są przeciążone.

Pacjent.gov.pl nie działa. Jak zapisać się na szczepienia na COVID-19?

Na szczęście aplikacja webowa nie jest jedyną drogą do zapisania się na szczepienia. Chętnie mogą zadzwonić na infolinię pod numerem 989, wysłać wiadomość tekstową o treści SzczepimySie pod numer +48 664 908 556 lub skontaktować się z punktem szczepień.

To nie jedyna wpadka związana z uruchomieniem zapisów dla młodszych obywateli. Samo uruchomienie… nastąpiło przez pomyłkę, co przyznał minister Michał Dworczyk na konferencji prasowej. Rejestracja musiała zostać tymczasowo zawieszona.

Pojawiają się też informacje, zgodnie z którymi dzisiejszy ponowny start zapisów spowodował awarię innego serwisu - gabinet.gov.pl, co z kolei spowodowało wstrzymanie szczepień: