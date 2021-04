Polska ma problem. Producenci szczepionek wyślą nam milion dawek mniej

13 interakcji

W przyszłym tygodniu do Polski dotrze 1,1 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 mniej niż planowano. Po raz kolejni producenci informują o opóźnieniach w dostawach.

Podczas sobotniej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka dowiedzieliśmy się, że planowana na przyszły tydzień dostawa szczepionek przeciw COVID-19 wyprodukowanych przez koncerny AstraZeneca, Moderna oraz Johnson&Johnson będzie mniejsza o ponad milion dawek. Choć informacja ta wydaje się nieciekawa, to minister Dworczyk przekonuje, że nie mamy się czego obawiać.

Czy będą opóźnienia w rejestracji na szczepienia?

Jak na razie nie ma takich planów. Od poniedziałku rusza przyspieszona rejestracja na szczepienia. Każdego kolejnego dnia będzie uruchamiana rejestracja dla dwóch kolejnych roczników. Jedyne co, terminy szczepień mogą zostać nieznacznie przesunięte względem tych obowiązujących obecnie.



Jednocześnie, istnieje możliwość, że opóźni się otwarcie dodatkowych punktów szczepień powszechnych.

Czy dostanę drugą dawkę szczepionki na czas?

Tak. Nie istnieje żadne ryzyko nieotrzymania w terminie drugiej dawki szczepionki. W momencie szczepienia pacjenta pierwszą dawką rząd zabezpiecza dla niego drugą dawkę, tak aby nie doszło do sytuacji, że ktoś zostanie zaszczepiony tylko częściowo.

Skąd się biorą opóźnienia?

Opóźnienia w dostawie szczepionek do Polski.

Planując dystrybucję szczepionek, rząd opiera się na zaplanowanych dostawach szczepionek od poszczególnych producentów. Problem jednak w tym, że producenci nie grzeszą rzetelności i w ostatniej chwili informują, że duże partie szczepionek po prostu do Polski nie dojadą. Najpoważniejsza sytuacja dotyczy dostaw szczepionki AstraZeneca. W piątek do Polski miało dotrzeć 258 tys. dawek szczepionki. Nie dość, że dostawę przesunięto o kilka dni, to zamiast 258 tys. do Polski dotrze jedynie 58 tys. dawek.



Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapewnia, że osoby, które miały umówione szczepienie dawkami, których dostawa teraz została odwołana, zostaną zaszczepione w terminie. W razie potrzeby otrzymają szczepionkę innego producenta.