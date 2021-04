Doradca Morawieckiego mówi, że noszenie maseczek na dworze nie ma sensu. I co teraz?

Antyszczepionkowcy wiwatują, Edyta Górniak ogłasza, że najwięksi naukowcy przyznali jej rację - tak już wkrótce może wyglądać rzeczywistość. Dlaczego? Tego typu reakcje może wywołać wypowiedź jednego z członków Rady Medycznej działającej przy premierze Mateuszu Morawieckim.

We wczorajszej rozmowie przeprowadzonej w RMF FM, prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych analizował obecną sytuację epidemiczną i podejmowane przez rząd decyzje o kolejnym zaciskaniu i zwalnianiu restrykcji.

Zdecydowanie najciekawszym fragmentem rozmowy było stwierdzenie, które zdaje się stać całkowicie w sprzeczności do tego, co słyszymy od ekspertów od niemal roku.

Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu i jest istotne epidemiologiczne to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Możemy powiedzieć, że noszenie masek na dworze jest bez sensu

- mogliśmy usłyszeć na antenie radiowej.