Elon Musk zmądrzał. Zajęło mu to 9 miesięcy

Dzień bez kontrowersyjnej wypowiedzi Elona Muska uważam za dzień stracony. Dzisiaj jednak dopisuje nam szczęście, albowiem Elon postanowił zmienić zdanie na temat szczepień przeciw koronawirusowi i przygotował dla nas bardzo zwięzły ranking szczepionek.

W sierpniu ubiegłego roku w wywiadzie udzielonym The New York Times Musk stwierdził, że nie jest zainteresowany szczepieniem przeciwko COVID-19. Swój pogląd tłumaczył redakcji tym, że ani on, ani żaden członek jego rodziny nie są narażeni na kontakt z koronawirusem, dlatego też nie widzi żadnego powodu, żeby się szczepić. W tym samym okresie Musk stwierdził również, że kwarantanna domowa to nic innego, jak przymusowy domowy areszt dla obywateli Stanów Zjednoczonych. I że nie należy się za bardzo całym tym koronawirusem przejmować, bo i tak wszyscy umrzemy.

Musk zmienił zdanie. Teraz chce się zaszczepić

Miliarder dość diametralnie zmienił swoje zdanie na temat pandemii. Najlepiej widać to w jego wpisie opublikowanym na Twitterze:

— Żeby było jasne, popieram szczepionki, w tym również te na COVID. Nauka jest w tej kwestii jednoznaczna. W bardzo rzadkich przypadkach (po przyjęciu szczepionki - przyp. red.) występuje reakcja alergiczna, ale od tego jest auto-strzykawka z epinefryną (EpiPen).

Wpis ten polubiło oczywiście ponad 180 tys. użytkowników Twittera, a część z nich zaczęła pytać Elona o dalsze porady w kwestii szczepień. Dzięki temu właściciel Tesli i SpaceX przygotował dość zwięzły ranking szczepionek, w którym na pierwszym miejscu uplasował się preparat Johnson&Johnson. Musk wielkodusznie przyznał jednak, że BioNTech (czyli Pfizer) i Moderna też dają radę.

Miliarder co prawda nie jest pewien, czy podawanie drugiej dawki szczepionek mRNA ma rzeczywiście sens, ale to już szczegół. Dobrze, że Elon jest teraz pro-szczepionkowcem, jego postawa i poglądy mają realny wpływ na tysiące ludzi, którzy teraz nie mogą mówić, że skoro Musk się nie szczepi, to oni też.