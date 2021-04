COVID-19: powoduje mgłę w mózgu. Naukowcy: trzeba grać w grę

Naukowcy z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku testują bardzo nowatorską metodę leczenia tzw. mgły mózgowej. To stan utrzymującego się otępienia czy też rozkojarzenia po przebyciu COVID-19. Remedium na ten stan ma być granie w gry wideo.

A właściwie to w grę. Konkretnie chodzi tu o tytuł EndeavourRX stworzony przez studio Akili Interactive. Żeby było jeszcze ciekawiej, tytuł ten już teraz rekomendowany jest przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków jako forma terapii dla dzieci od 8 do 12 lat z syndromem ADHD.

Założenie jest bardzo sensowne. Mgła mózgowa, czy też zaćmienie umysłu to stan charakteryzujący się problemami z pamięcią, chwilowym poczuciem dezorientacji i utrzymującymi się problemami z koncentracją. Ze wstępnych badań naukowych przeprowadzonych na ten temat wynika, że stan ten może utrzymywać się u osób, które chorowały na COVID-19, przez wiele miesięcy po wyzdrowieniu.

— Przeprowadziliśmy badanie na pacjentach po zakażeniu COVID-19. Zastrzegam, że są to osoby, które wymagały hospitalizacji i przeszły odwyk przed wypisem do domu. Więc były to osoby, które miały umiarkowany do ciężkiego COVID-19 - więc nie jest to reprezentatywne dla ogólnej populacji. Odkryliśmy, że bardzo wysoki odsetek osób miał zaburzenia funkcji poznawczych, które wahały się od łagodnych do ciężkich - mówi Faith Gunning, neuropsycholog z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku.