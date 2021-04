Brazylijski wariant koronawirusa jest dwukrotnie bardziej zaraźliwy. Prawdopodobnie dotarł już do Europy

Z badania przeprowadzonego w Manaus w Brazylii wynika, że wariant koronawirusa P1, zwany potocznie wariantem brazylijskim, może mieć dwukrotnie większą zdolność transmisji w porównaniu do innych szczepów koronawirusa.

Zdaniem naukowców wariant P1 może omijać również prawie połowę mechanizmów obronnych, wykształconych na skutek zakażenia się innymi wariantami SARS-CoV-2.

Brazylijski wariant koronawirusa - co o nim wiemy?

Nowe badanie sugeruje, że wariant koronawirusa P1, zidentyfikowany po raz pierwszy w Brazylii, może być dwukrotnie skuteczniej przenoszony niż wcześniejsze szczepy i może omijać nawet prawie połowę mechanizmów obronnych zbudowanych podczas poprzednich infekcji. Wcześniejsze badania składu genetycznego wariantu wykazały, że P1 zawiera wiele różnic w stosunku do wcześniejszych szczepów, w tym 10 zmian aminokwasów w białku kolca, które pomaga wirusowi infekować komórki.

Największe obawy, jeśli chodzi o wariant P1, budzą trzy wykryte zmiany w białku kolca, gdyż są to te same mutacje, które zostały zidentyfikowane w innych szczepach i zdaniem naukowców pozwalają im na unikanie przeciwciał produkowanych przez nasz układ immunologiczny.

Symulacje właściwości P1 sugerują, że wariant jest od 1,7 do 2,4 razy bardziej zdolny do przenoszenia się niż poprzednie szczepy SARS-CoV-2. Nie jest jasne, czy wzrost ten jest spowodowany tym, że zakażeni ludzie wytwarzają więcej wirionów, czy też przez to, że zakażenie trwa po prostu dłużej.

Niektóre badania sugerują również, że przeciwciała wykształcone u ozdrowieńców, czyli osób, które wcześniej chorowały na COVID-19, mogą nie chronić ich w pełni przed zakażeniem wariantem P1. Naukowcy szacują, że zakażenie się innym szczepem i wyzdrowienie daje od 54 do 79 proc. przed zakażeniem się wariantem P1.

Wniosek ten oparto o fakt, że w styczniu 2021 r. w Brazylii gwałtownie wzrosła liczba hospitalizowanych osób z powodu COVID-19. Może to więc oznaczać, że wariant P1 nie podlega odpowiedzi immunologicznej wytworzonej przez wcześniejszą infekcję.

Nie wiadomo również, czy dostępne obecnie szczepionki okażą się skuteczne w walce z wariantem brazylijskim. Badania w tej kwestii trwają. Nowy wariant prawdopodobnie zdążył się już przedostać do Europy.