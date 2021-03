WHO: producenci szczepionek powinni zrezygnować z patentów. Inaczej nigdy nie zaszczepimy uboższych krajów

Podczas piątkowego briefingu prasowego w Genewie Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do firm produkujących obecnie szczepionki przeciwko COVID-19, aby zrzekły się patentów na produkowane obecnie specyfiki. Jego argumenty są jednak bardzo przekonujące.

Pandemia musi się skończyć wszędzie

W skali globalnej największym problemem w walce z pandemią koronawirusa jest zapewnienie odpowiedniego narzędzia skutecznej walki z pandemią krajom ubogim i rozwijającym się. Światowa Organizacja Zdrowia jest jednym z uczestników programu Covax, którego celem jest właśnie wspieranie krajów ubogich w walce z koronawirusem. Docelowo w ramach Covax do takich krajów ma trafić 1,3 mld dawek szczepionki. Jak na razie jednak w ramach programu udało się dostarczyć zaledwie 20 mln dawek do aż 20 krajów, co jest zaledwie kroplą w morzu potrzeb.

Warto tutaj zauważyć, że realizacja takiego programu leży w interesie nie tylko zainteresowanych państw, ale całego świata. Jeżeli w jakimś miejscu na świecie pozostawimy ludzi samych sobie, to kraje te staną się źródłem kolejnych zakażeń i – co gorsza – kolejnych mutacji, które - co widać po doświadczeniach sprzed roku - i tak szybko przedostaną się za granice danego kraju i rozleją się po całym świecie.

Piłeczka po stronie koncernów farmaceutycznych

Wniosek o to, aby koncerny farmaceutyczne takie jak Pfizer/BioNTech, AstraZeneca czy Moderna zrzekły się przynajmniej tymczasowo praw własności intelektualnej, zostanie zaprezentowany w nadchodzącym tygodniu na posiedzeniu Światowej Organizacji Handlu. Pytanie jednak, czy jest realna szansa na taki gest ze strony producentów - dotychczasowe pomysły tego typu spotykały się głównie z ogromnym sceptycyzmem, zarówno ze strony producentów, jak i bogatszych krajów.