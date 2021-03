Gigantyczne wibratory zastąpią turbiny wiatrowe jako nowe źródło energii

Trwająca od lat rewolucja odnawialnych źródeł energii sprawiła, że krajobraz wielu krajów zaroił się od mniejszych i większych turbin wiatrowych, nierzadko ustawianych dziesiątkami. Najnowszy projekt firmy Vortex Bladeless może jednak stanowić dla nich alternatywę, która już żadnych śmigieł nie posiada.

O co chodzi?

Pozbawione śmigieł turbiny o kształcie… fallicznym opracowane przez Vortex Bladeless mają wysokość 3 metrów i kształt wysokiego słupa z zaokrąglonym końcem. Górna część słupa jest elastyczna, dzięki czemu pod wpływem wiatru zaczyna drgać. To właśnie te drgania/wibracje mają odpowiadać za generowanie energii elektrycznej. Docelowo jednak firma planuje tworzyć turbiny tego typu o wysokości nawet 140 metrów, które generowałyby znaczące ilości energii elektrycznej.

Czy to jest w ogóle realne? Nie wiadomo. Z jednej strony za pomysłem stoi sześcioosobowy start-up, który jak na razie niczego jeszcze nie wyprodukował. Z drugiej strony firma otrzymała na realizację swojego projektu fundusze z Unii Europejskiej oraz od Equinora, norweskiego dostawcy energii elektrycznej. Ta druga firma zresztą umieściła Vortex na swojej liście 10 najbardziej ekscytujących startupów sektora energetycznego.

Pomysłodawcy podkreślają, że opracowane przez nich urządzenie może działać tam, gdzie nie da się zastosować klasycznej turbiny wiatrowej, jak chociażby w obszarach zamieszkanych czy miejskich, gdzie najprościej może brakować na nie miejsca. Co więcej, wibrujące turbiny bez śmigieł nie będą zagrażały ptakom migrującym, które bezustannie padają ofiarą śmigieł klasycznych turbin wiatrowych.

Nie sposób tutaj jednak nie zauważyć, że informacja o projekcie roznosi się po sieci lotem błyskawicy ze względu na sugestywny kształt turbin. W wątku na Reddicie okrzyknięto wibrującą turbinę mianem skybratora, co ma być nawiązaniem do atmosfery i wibratora. Ale z drugiej strony, czy to źle? Nawet jeżeli kształtem wynalazku można kogoś przyciągnąć do artykułu o odnawialnych źródłach energii, to zawsze jest to jakieś osiągnięcie.

Jak wyglądają szanse na realizację projektu? Na rynku jest wielu sceptyków, jednak już sam fakt zaangażowania finansowego ze strony Equinora wskazuje, że specjaliści widzą w tym pomyśle jakiś potencjał. Pozostaje zatem czekać na rozwój sytuacji.

Fajnie by jednak było, gdyby się okazało, że faktycznie skybratory mogą stanowić poważną alternatywę dla farm wiatrowych. Wtedy przyjemność byłaby pełna. Bez skojarzeń.