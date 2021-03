Koniec z grupami wiekowymi. Szczepienia mają być ekspresowe i masowe

4 interakcji

29 marca przebiliśmy w Polsce próg 2 mln zaszczepionych na Sars-CoV-2, tymczasem z obozu rządowego coraz głośniej słychać doniesienia o zniesieniu grup wiekowych i przyspieszeniu szczepień.

Kilka dni temu szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyraził nadzieję, że do końca III kwartału 2021 r. zaszczepieni zostaną wszyscy Polacy. Jest to plan tyleż ambitny, co bardzo trudny w realizacji, biorąc pod uwagę, że wczoraj przekroczyliśmy dopiero próg 2 mln zaszczepionych na Sars-CoV-2. Dworczyk tłumaczył, że kluczem do sukcesu miałoby być zniesienie limitu wiekowego. Po zakończeniu obecnego etapu miałyby ruszyć zapisy dla wszystkich chętnych.

Od kwietnia koniec grup wiekowych

Jak nieoficjalnie donosi Wprost od 12 kwietnia całkowicie zniesione mają zostać grupy wiekowe. Nie będzie za tem 2. i 3. etapu szczepień i priorytetowych zawodowych czy wiekowych.

Te doniesienia pokrywają się z wcześniejszymi zapowiedziami i słowami ministra Dworczyka.

Pojawią się masowe punkty szczepień w każdym powiecie

Oprócz możliwej zmiany systemu przyspieszenie szczepień ma nastąpić za sprawą zwiększenia liczby punktów. Według nieoficjalnych zapowiedzi, rząd chce stworzyć czterokrotnie więcej punktów. Wojewoda Lubelski zapowiedział utworzenie masowych puntów szczepień w każdym powiecie województwa.

Przyjmujemy założenie, żeby co najmniej jeden taki duży punkt był w każdym powiecie. Warunkiem ich dobrego zafunkcjonowania jest zakończenie prac nad ustawą o dopuszczeniu innych zawodów - oprócz lekarzy - do kwalifikacji pacjentów przed szczepieniem - mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka cytowany przez Kurier Lubelski.

Przykładowo obecnie w najbardziej wydajnym punkcie w Lublinie szczepi się 300 osób dziennie. Takich miejsc ma być więcej.

Masowe punkty szczepień powstać mają również w innych miastach. W krakowskiej Tauron Arenie otwarty zostanie punkt, który ma mieć przepustowość ponad 2000 pacjentów dziennie.

Pokonać pandemię możemy tylko wyszczepiając większość populacji

Dr Rafał Mostowy biolog chorób zakaźnych na UJ podzielił się z PAP prognozą, zgodnie z którą covid pozostanie z nami, jak grypa, a najgorsze odmiany pokonamy szczepionkami. Eksperci są zgodni, że jedynym obecnie sposobem na pokonanie pandemii oprócz obostrzeń są masowe szczepienia.