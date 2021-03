2 interakcji

Uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowe. Na szczęście udział jest łatwy i nie wymaga wychodzenia z domu. Podpowiadamy, jak wziąć udział i mieć go już za sobą.

Informacje zebrane przez Narodowy Spis Powszechny 2021 mają na celu zrozumienie przez władze sytuacji, w jakiej znajdują się obywatele oraz – przynajmniej teoretycznie – mają być przyczynkiem do opracowywania strategii i programów rozwojowych na skalę krajową i samorządową. Innymi słowy, spróbujmy dostrzec pozytywne aspekty obowiązkowego Spisu i dzielenia się prywatnością. Władza, jakakolwiek by nie była, by móc działać skutecznie, musi znać swoich obywateli.

Na szczęście udział w Spisie nie wymaga od Polaków większej fatygi. Jeżeli dany obywatel jest w miarę biegły w obsłudze komputera i ma dostęp do łączności internetowej – udział we Spisie będzie co najwyżej krótką niedogodnością czasową.

Czy udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy?

Tak. Według ustawy o narodowym spisie powszechnym (Dz. U. 2019 poz. 1775) udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa we wzięciu udziału grozi karą grzywny.

Co jeśli ktoś zapomni wziąć udziału w spisie powszechnym, to płaci karę?

Nie. Jeżeli obywatel nie weźmie udziału w Spisie, skontaktuje się z nim rachmistrz spisowy drogą telefoniczną lub bezpośrednią celem przeprowadzenia Spisu. Rachmistrzowi nie można odmówić udzielania informacji.

Kiedy zaczyna się spis powszechny 2021? Do kiedy trzeba się z tym uporać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Jak przystąpić do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021? Czy można przez telefon? Czy można przez Internet?

W spisie powszechnym można wziąć udział na trzy sposoby:

Udać się osobiście do dowolnego urzędu statystycznego, wojewódzkiego, miasta i gminy, gdzie będą czekać przygotowane miejsca spisowe.

Wziąć udział w Spisie przez telefon pod numerem 22 279 99 99.

Udać się na witrynę spis.gov.pl i tam wziąć udział w formie online.

Jak przystąpić do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przez Internet?

Będziemy potrzebować urządzenia elektronicznego (telefonu, tabletu bądź PC) z aktualną wersją jednej z popularnych przeglądarek internetowych oraz stałe połączenie z Internetem. Wypełnienie wszystkich formularzy powinno zająć nie dłużej niż kilkanaście minut.

Należy udać się na witrynę spis.gov.pl, na której znajduje się bezpośrednie łącze do aplikacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Po jej uruchomieniu w przeglądarce zobaczymy pierwszą stronę formularza.

Wskaźnik w lewym dolnym rogu informuje o procentowym stanie wypełnienia danego formularza. Niestety nie ma wskaźnika informującego ile jeszcze formularzy mamy do wypełnienia. Na szczęście możemy to względnie łatwo wywnioskować, jeżeli przed testem zapoznamy się z listą pytań.

O co pytają w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021?

Lista pytań dostępna jest pod tym adresem.