Zrób sobie szczepionkę, jeśli potrafisz. Naukowcy upublicznili sekwencję mRNA preparatu Moderny

Naukowcy ze Stanfordu z kilku kropli szczepionki odtworzyli jej kod i opublikowali na portalu Github.

Szczepionki na koronawirusa po otworzeniu mają określony czas, w którym można je wykorzystać. Zdarzają się jednak przypadki kiedy nie uda się w tym czasie wykorzystać całej zawartości pojemnika. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wykorzystali jedną z takich sytuacji do pobrania kilku kropli szczepionki wyprodukowanej przez koncern Moderna. Z tak uzyskanego preparatu udało im się następnie wyizolować sekwencję mRNA odpowiedzialną za zwalczanie koronawirusa.

Sekwencja została właśnie opublikowana portalu Github i jest dostępna dla każdego zainteresowanego.

Najlepsza ochrona przed wirusem mieści się na dwóch stronach

Choć brzmi to nieintuicyjnie, to cały dokument nie jest zbyt długi. Sama sekwencja mRNA szczepionki mieści się na dwóch stronach A4. Do niego dołączony jest opis prac wykonanych przez naukowców, także mieszczący się na dwóch stronach.

Fragment sekwencji mRNA szczepionki Moderna

Jak przekonują naukowcy opublikowane przez nich dane nie stanowią odtworzonej wstecznie szczepionki, a jedynie przedstawiają sekwencję dwóch cząsteczek RNA, które zdominowały medycynę w 2021 r. i pojawiają się w licznych badaniach naukowych.

We wstępie do opublikowanego dokumenty naukowcy podkreślają, że do swoich prac wykorzystali materiał z fiolki, którego nie można było już wykorzystać do szczepień. Aby go pozyskać, uzyskali pozwolenie Agencji Leków i Żywności (FDA) do zachowania opróżnionych fiolek, które miały trafić do odpadów w punktach szczepień na Stanfordzie. Jak się okazało, materiał w nich zawarty wystarczył do odtworzenia sekwencji mRNA dwóch szczepionek.

Wcześniej, w grudniu 2020 r. sekwencję mRNA szczepionki wyprodukowanej przez koncern BioNTech/Pfizer odtworzył i opublikował Bert Hubert, założyciel firmy PowerDNS.

Czy to w ogóle legalne?

Naukowcy uzyskali pozwolenie ze strony FDA na upublicznienie sekwencji mRNA szczepionki firmy Moderna. Sam producent na zapytanie o zgodę nie odpowiedział w żaden sposób.

Nie zmienia to jednak faktu, że sam dokument nie sprawi, że więcej osób otrzyma szczepionkę. Sekwencja mRNA to jedno, a łańcuch dostaw komponentów i proces produkcji szczepionki to zupełnie co innego. Nikt na podstawie dokumentu nie zacznie produkcji szczepionki.

Publikacja ma jednak inny, dość istotny wymiar. Sytuacja, w jakiej cały świat postawił koronawirus SARS-CoV-2 jest nieporównywalna z niczym innym. Chęć do poradzenia sobie z pandemią i do powrotu do normalności jest teraz priorytetem dla wszystkich. Aby tego dokonać, trzeba zaszczepić miliardy ludzi na całym świecie. Cieszy zatem fakt, że koncerny nie mają nic przeciwko dzieleniu się swoimi osiągnięciami i nie chowają się szczelnie za patentami.