Rząd zamyka kolejne regiony. Na liście wybranców jest Warszawa

Od poniedziałku, 15 marca, na terenie województw mazowieckiego i lubuskiego zostaną wprowadzone nowe obostrzenia związane ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza, że podobne przepisy wprowadzi niedługo w pozostałej części naszego kraju.

— Materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o przyrost pandemii - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski

Aktualny wzrost dziennej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce spowodował zamknięcie kolejnych dwóch województw. W mazowieckim i lubuskim od poniedziałku zostaną zamknięte hotele, galerie handlowe oraz obiekty kultury i sportu. Dodatkowo, nauczanie w klasach 1-3 odbywać się będzie w trybie hybrydowym.

Trzecia fala i wariant brytyjski w Polsce

Niedzielski nie powiedział tego wprost, jednak z danych upublicznionych przez niego podczas konferencji dość łatwo wywnioskować, że obostrzenia dla kolejnych województw to tylko kwestia czasu. Podejrzewam zresztą, że rok temu w analogicznej sytuacji polski rząd już teraz zdecydowałby się na lockdown całego kraju.

Jak widać jednak, nasza strategia ponownie uległa zmianie - teraz lockdowny i poszczególne poziomy obostrzeń wprowadzane są regionalnie. Wracając do danych: aktualny wskaźnik dziennych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w skali całego kraju wynosi 37. Średnią tą podwyższają najbardziej województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, dla których ogłoszono już nowe obostrzenia.

Najbardziej niepokojącą informacją, którą podzielił się Niedzielski na swojej konferencji jest lawinowo rosnący udział tzw. wariantu brytyjskiego, jeśli chodzi o nowe zakażenia. Według aktualnych danych ministerstwa zdrowia, brytyjska mutacja wykrywana jest już u 38,5 proc. nowych przypadków.

Z badań na temat tej mutacji przeprowadzonych przez brytyjskich naukowców wynika, że jest ona bardziej zaraźliwa oraz powoduje o wiele wyższą śmiertelność. To oznacza z kolei, że do polskich szpitali trafia coraz więcej osób zakażonych koronawirusem, które wymagają hospitalizacji. Z nieoficjalnych wypowiedzi lekarzy publikowanych w mediach wynika, że obecna sytuacja może bardzo szybko doprowadzić do przepełnienia polskich szpitali.



Niedzielski, chociaż nie odniósł się do tej kwestii bezpośrednio, podczas dzisiejszej konferencji wspomniał o nowych szpitalach tymczasowych, które mają pomóc rozładować całą sytuację.



Nowe obostrzenia dla województw mazowieckiego i lubuskiego obowiązywać będą do 28 marca. Co dalej? Zapewne dowiemy się na kolejnej konferencji.



