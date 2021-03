Rząd zaciąga hamulec awaryjny. Zamyka żłobki, przedszkola i salony fryzjerskie

14 interakcji

Na zorganizowanej dzisiaj konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przedstawiono nowe obostrzenia pandemiczne, które zaczną obowiązywać już od soboty, 27 marca. Mają one na celu wyhamować dramatyczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Wprowadzone niedawno obostrzenia ewidentnie nie są wystarczające. Ostatnie dni charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu zarówno liczby nowych zakażeń, jak i liczbą zgonów. Praktycznie każdy kolejny dzień w tym tygodniu to nowy rekord w każdej z tych dwóch kategorii.

W środę poinformowano o 29 978 nowych zakażeniach koronawirusem i aż 575 zgonach. Szczególnie trudna sytuacja jest w województwie śląskim i mazowieckim. Dzisiaj liczba nowych zakażeń skoczyła do 34 151. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło 520 osób.

Najnowsze dane wskazują także, że zajętych jest 75 proc. respiratorów dostępnych dla pacjentów chorych na COVID-19 (2620/3473) oraz 75 proc. łóżek na oddziałach covidowych (27118/36231). Premier Morawiecki zauważył jednak dzisiaj, że to nie te liczby - choć krytyczne - są najwęższym gardłem ochrony zdrowia, a brak wystarczającej liczby lekarzy i pielęgniarek.

Aktualnie w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono nieco ponad 5 mln obywateli, jednak tempo szczepień ograniczone jest przez dostępność nowych dawek szczepionek.

Nowe obostrzenia

W związku z tak dużymi wzrostami rząd postanowił wprowadzić nowe obostrzenia, które będą obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie.

Jak informuje minister zdrowia Adam Niedzielski, pojawienie się mutacji brytyjskiej spowodowało nie tylko większą zakaźność, ale i większą liczbę hospitalizacji. To właśnie fakt, że ponad 27 000 łóżek jest już zajętych, zmusza do wprowadzenia nowych obostrzeń. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba dostępnych łóżek wzrosła z 29 000 do 36 000, ale wciąż jesteśmy blisko progu wydolności ochrony zdrowia.

Nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa

Wszystkie dotychczas obowiązujące zasady bezpieczeństwa nadal będą obowiązywały. Dodatkowo jednak wprowadzono kolejne obostrzenia.

W placówkach handlowych, na poczcie wprowadzone zostaną bardziej rygorystyczne ograniczenia. Dotychczasowe ograniczenie 1 os./15 m kw. zamieniono na 1 os./20 m kw.

Takie same obostrzenia będą od soboty dotyczyły także miejsc kultu religijnego. Od najbliższej soboty w kościele będzie mogła znajdować się 1 os./20 m kw. Oprócz tego nadal obowiązuje w kościele zachowanie odległości 1,5 m między osobami oraz stosowanie maseczek.

Do 9 kwietnia zamknięte zostają zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Przedszkola i żłobki zostaną zamknięte. Opieka będzie zapewniona jedynie dla dzieci rodziców pracujących w sektorze medycznym i służbach mundurowych.

Działalność obiektów sportowych ograniczona zostanie wyłącznie dla sportu zawodowego.