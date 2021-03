Zamknięta Polska zamknie się jeszcze bardziej. Najpóźniej w czwartek nowe obostrzenia

4 interakcji

Premier Morawiecki miał okazję odwiedzić wadowicką firmę Maspex. Wykorzystał okazję na spotkanie się z dziennikarzami i udzielenie odpowiedzi na palące pytania. Szczegóły lockdownu poznamy lada moment.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 16 741 nowych przypadkach zarażonych COVID-19 i o 396 nowych zgonach wywołanych chorobą. Wzrost zachorowań w teorii więc spowalnia, jednak rzecznik Ministerstwa Zdrowia słusznie zauważył na konferencji, że o ogólnym spowalnianiu pandemii nie może być nowy. Szczególne zaniepokojenie ministerstwa budzą województwa śląskie i mazowieckie.

Premier Morawiecki potwierdza: będą nowe obostrzenia.

Szczegóły na ich temat mają być podane najpóźniej w czwartek i mają obowiązywać przez kolejne dwa tygodnie. Premier dodał również, że dodatkowych obostrzeń mamy się spodziewać w okresie okołowielkanocnym

Na szczęście oprócz złej wiadomości premier miał dla nas również jedną dobrą. Od kwietnia do szczepionek dołączy nowy wariant. Innymi słowy, do dostępnych od Pfizera, AstraZeneki i Moderny dołączą szczepionki od Johnson & Johnson. Premier przewiduje, że do końca przyszłego miesiąca uda się zaszczepić już 7 mln osób.

Premier Morawiecki zapewnił też, że przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkową pomoc finansową. Podobno na wsparcie maja liczyć branże hotelarska, gastronomiczna i turystyczna. Tymczasem minister Czarnek liczy na powrót dzieci do szkoły w najbliższych tygodniach – ten plan może się nie udać.