Minister: nauka zdalna jest nieefektywna, a dzieci powinny wrócić do szkoły choćby na kilka tygodni

Nauka zdalna jest najmniej efektywna w najmłodszych rocznikach - twierdzi minister Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji uważa, że dzieci powinny wrócić do szkół choćby na kilka-, kilkanaście tygodni. Jeżeli oczywiście pojawi się taka możliwość.

Minister Przemysław Czarnek udzielił wywiadu Onetowi, w którym poruszył problem nauki zdalnej. W wyniku kolejnego ogólnopolskiego lockdownu, wprowadzonego przez rząd 20 marca, dla uczniów klas I-III zostały zamknięte szkoły podstawowe, a nauka odbywa się całkowicie zdalnie.

Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, to choćby na kilka czy kilkanaście tygodni, dzieci powinny wrócić do szkoły. Po to właśnie włączenie nauczycieli do szczepień w grupie priorytetowej, by wrócić do nauczania stacjonarnego najszybciej jak to będzie możliwe, także na uczelniach wyższych.

- mówi Czarnek.