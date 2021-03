Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził nasze wcześniejsze domysły i na dzisiejszej konferencji ogłosił lockdown dla województwa pomorskiego. Wskaźnik zakażeń koronawirusem jest w nim drugim, najwyższym w Polsce.

Obostrzenia dla województwa pomorskiego zaczną działać od 13 marca (sobota) i potrwają do 20 marca. Tak przynajmniej wynika ze wstępnej decyzji rządu - jeśli sytuacja się nie poprawi, obostrzenia zostaną prawdopodobnie przedłużone.

Obostrzenia dla województwa pomorskiego

Co się zmieni? Zasady wprowadzone dla województwa pomorskiego są identyczne, jak te, które obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, czyli: całkowite zamknięcie szkół, hoteli i większości sklepów w galeriach handlowych. Do tego oczywiście zamknięte zostaną placówki kulturalne (kina, teatry) i sportowe (siłownie, baseny).

Prawdopodobnie mamy do czynienia z trzecią falą pandemii

Największy wskaźnik zakażeń utrzymuje się aktualnie w województwie warmińsko-mazurskim (57,4 na 100 tys. osób) i pomorskim (45 na 100 tys. osób). Następny region w kolejce to lockdownu to prawdopodobnie województwo mazowieckie, w którym średnia dziennych zakażeń na 100 tys. mieszkańców wynosi obecnie 40. Średnia dla całej Polski to aktualnie 30 zakażeń na 100 tys. osób dziennie.

Niedzielski poinformował, że według wyrywkowych badań chorych na COVID-19 w Polsce, za coraz większą liczbę zakażeń odpowiada tzw. wariant brytyjski, czyli mutacja koronawirusa, którą według naszej najnowszej wiedzy medycznej można zakazić się o wiele łatwiej niż oryginalnym szczepem. Minister poinformował, że całkowity udział mutacji brytyjskiej wynosi ok. 25 proc. wszystkich zakażeń. Miesiąc temu było to 10 proc., co dość dobrze pokazuje tempo rozprzestrzeniania się nowego, ulepszonego szczepu.

To, czy obostrzenia zostaną wprowadzone dla kolejnych województw, zależy teraz od tego, czy uda nam się zredukować tempo transmisji SARS-CoV-2. A to po raz kolejny oznacza siedzenie w domu, unikanie zgromadzeń publicznych, dbałość o higienę i noszenie maseczki ochronnej wszędzie tam, gdzie jest to wymagane.