Clowny i absolwenci uniwersytetu YouTube'a – Izrael promuje szczepienia przeciw COVID-19 szydząc ze sceptyków

W kontekście walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Izraelu napisano już chyba wszystko. Ten dziewięciomilionowy kraj szczepi swoich obywateli w tempie, którego zazdroszczą mu wszystkie inne kraje. Z pewnością jednak nie widzieliście, w jaki sposób promuje się akcje szczepień w tym kraju.

Aaron Klein, jeden ze współpracowników premiera Izraela Benjamina Netanjahu, udostępnił na swoim koncie w portalu Twitter najnowszą reklamę programu szczepień.

Jak promować szczepienia przeciwko COVID-19?

Na reklamie widzimy premiera nawołującego swoich rodaków do zaszczepienia się. W działaniach promujących przeszkadzają mu jednak kolejne postaci wysuwający coraz to inne argumenty przeciwko szczepieniom. Netanjahu oczywiście na każde zastrzeżenie ma gotową odpowiedź.

Dzięki nim udaje mu się przekonać m.in. klauna, który obawia się szczepienia, ponieważ nie wie, co jest w szczepionce; człowieka, który boi się, że po szczepieniu wyrośnie mu ogon (sic!), ponieważ szczepionki zmieniają DNA; człowieka, który dokładnie przestudiował wszystkie informacje z TikToka czy w końcu młodego człowieka, który jest przekonany, że problem go nie dotyczy, bo… przecież jest młody.

Uodporniliśmy się nie na wirusa, a na kolejne fakty o nim

Reklama sama w sobie jest dość toporna, ale z drugiej strony wyśmiewanie absurdalnych argumentów przeciwko szczepieniom może przemówić do rozsądku większej liczbie osób niż konferencje, na których podawane są kolejne informacje naukowe, kolejne liczby zakażeń i zgonów. Może właśnie w tę stronę powinna iść akcja informacyjna. Po roku pandemii nikogo już do szczepienia nie przekona wyższa liczba zakażeń. Przyzwyczailiśmy się do tych danych i informacje o kilkuset zgonach dziennie nie robią obecnie na społeczeństwie takiego wrażenia jak informacje o kilku czy kilkudziesięciu zgonach rok temu.

Wyśmiewanie absurdalnych argumentów przeciwko szczepieniom i zestawianie ich z faktami wskazującymi na coś zupełnie innego, ma szansę przekonać jeszcze nieprzekonanych do zaszczepienia. Bo kto chciałby pozostać po stronie klaunów/błaznów czy też internetowych wojowników klawiatury?