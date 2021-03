7 interakcji

Europejska Agencja Leków wydała dzisiaj oficjalne oświadczenie: szczepionka przeciw COVID-19 produkcji Astra-Zeneca jest całkowicie bezpieczna i jej użycie nie powinno być zakazywane. Przypadki śmierci osób zaszczepionych tym preparatem zostaną dokładnie przebadane.

Powyższe dwa stwierdzenia to właściwie wszystko, co usłyszeliśmy na dzisiejszej konferencji. Europejska Agencja Leków zorganizowała ją, aby ustosunkować się do wątpliwości na temat szczepionki opracowanej przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i powikłań przez nią powodowanych.

Chodzi o zakrzepy krwi, powodowane rzekomo przez omawiany preparat. Doniesienia o zgonach spowodowanych z tego powodu doprowadziły już do wycofania szczepień przy użyciu tego preparatu w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, w tym w Niemczech, Francji i we Włoszech.

Śledztwo Europejskiej Agencji Leków niczego nie wykazało

Marie Agnes-Heine, dyrektor komunikacji w EMA, poinformowała na dzisiejszej konferencji, że dotychczasowe śledztwo przeprowadzone przez ekspertów nie wykazało żadnej zależności pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi a podawaniem szczepionki wyprodukowanej przez koncern Astra-Zeneca. Przedstawiciele EMA podkreślali kilkukrotnie, że przy tak ogromnej liczbie szczepionych osób, wystąpienie tego typu anomalii wymusza sama statystyka.

— Nasz komitet ekspercki zapoznał się ze wszystkimi przypadki zakrzepów krwi, które wystąpiły u osób zaszczepionych szczepionką AstraZeneca. Jest to bezpieczna i efektywna szczepionka - powiedziała Emer Cooke, szefowa Europejskiej Agencji Leków.

Eksperci, na których powołują się przedstawiciele EMA stwierdzili również, że liczba zarejestrowanych efektów zakrzepowych u osób zaszczepionych preparatem AstraZeneca jest niższa, niż średnia dla ogółu ludności. Przypomnijmy też, że preparatem tej firmy zaszczepiono już ok. 7 mln osób na terenie UE i 11 mln w Wielkiej Brytanii.

Niemcy wycofały tymczasowo szczepionki AstraZeneca po zarejestrowaniu 7 przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu (w tym 3 śmiertelnych) na 1,6 mln zaszczepionych osób - według ekspertów EMA dane te mieszczą się w ogólnej średniej występowania tego rodzaju zakrzepicy.

Niemniej jednak przedstawiciele Europejskiej Agencji Leków zapowiedzieli, że cała sprawa zostanie dokładnie przebadana, a każdy przypadek przeanalizowany indywidualnie. Dodatkowo eksperci zalecili dodanie ostrzeżenia na temat zarejestrowanych przypadków i informowanie o nich zarówno lekarzy, jak i pacjentów szczepionych tym preparatem.