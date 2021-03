Turyści zdziwieni i trochę oburzeni. Chińczycy robią analne testy na COVID i nie widzą w tym nic złego

W ramach walki z epidemią zakażeń koronawirusem Chiny testują wszystkich podróżnych przybywających do kraju. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie sposób, w jaki przeprowadza się testy.

Chiny testują obcokrajowców analnie

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się kolejne doniesienia z całego świata mówiące o tym, że osoby przybywające do Chin poddawane są na lotniskach testowi na koronawirusa, w ramach którego wymaz nie jest pobierany z ust, a z odbytu. W ramach testu podobnie jak w przypadku próbek pobieranych z wewnętrznej strony policzka, na głębokość 3-5 centymetrów do odbytu wsuwany jest patyczek zakończony odrobiną waty. Według lekarzy zlecających takie badania test analny może wykryć koronawirus jeszcze wtedy, gdy wymaz z wnętrza ust już nie jest w stanie go wykryć.

Japończycy, Koreańczycy, Amerykanie. Nie wiadomo, kto jeszcze

Po raz pierwszy informacja o takiej praktyce pojawiła się w ubiegłym miesiącu w magazynie Vice, gdzie jeden z urzędników amerykańskiego Departamentu Stanu przyznał, że amerykańscy dyplomaci zostali przetestowani właśnie w taki sposób.

Władze Korei Południowej ustaliły z przedstawicielami chińskiego rządu, że obywatele Korei będą mogli, zamiast testu analnego, dostarczać próbki kału. Japończycy natomiast wystosowali do Chin notę z prośbą o zaniechanie takich praktyk, bowiem wiążą się one dla Japończyków z ogromnym stresem psychologicznym. Jak na razie jednak oficjalnej odpowiedzi z Chin w Tokio nikt nie widział.

Jak na razie nie wiadomo, ile osób poddano tak kontrowersyjnemu testowi. Niemniej jednak wywołał on poruszenie i reakcję dyplomatów z trzech różnych krajów.

WHO rekomenduje wymazy z ust

Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia przekonują, że preferowaną metodą testowania są testy polegające na pobraniu wymazu z ust lub tylnej ściany gardła. Testy analne natomiast powinny być stosowane tylko jako alternatywa w przypadku osób, u których z różnych powodów nie da się wykonać wymazu z ust.