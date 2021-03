Firmy nie nadążają z produkcją szczepionek. AstraZeneca znalazła sposób - będzie sprzedawać licencję

AstraZeneca to jedna z kilku firm, które aktualnie produkują szczepionkę przeciw COVID-19. W Polsce taką szczepionkę otrzymują m.in. nauczyciele. Niestety AstraZeneca tak jak i wielu innych producentów, nie dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi, które pozwoliłyby na produkcję preparatu w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu.

Aktualnie szczepionka opracowana przez koncern produkowana jest w różnych miejscach na świecie. Jak podkreślał dzisiaj prezes włoskiego oddziału firmy Lorenzo Wittum, szczepionka powstaje m.in. w 20 fabrykach, które należą nie tylko do koncernu AstraZeneca.

Jesteśmy zainteresowani sprzedażą licencji na produkcję szczepionki przeciw COVID-19, bowiem najważniejsze obecnie jest przyspieszenie procesu produkcji. Robimy to zresztą już od kilku miesięcy. Wśród 20 fabryk, które aktualnie produkują szczepionkę nie wszystkie należą do nas. Co więcej, jesteśmy zainteresowani rozszerzaniem takiej współpracy

- mówił Lorenzo Wittum w poniedziałkowej rozmowie w telewizji Sky TG24.